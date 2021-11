Let the wrong one in, la recensione – Trieste Science+Fiction Festival 2021

L’irlandese Conor McMahon firma con Let the Wrong One In una commedia divertente e folle che si avvicina al mondo dei vampiri con moltissima ironia, riportando Anthony Head in un ruolo di cacciatore di vampiri dopo essere stato Rupert Giles nella serie Buffy.

Al centro della storia ci sono due fratelli: Deco (Eoin Duffy) e Matt (Karl Rice). Il maggiore ha avuto problemi con la droga e ha un rapporto complicato con la madre, che lo critica e vuole che rimanga a distanza dal più giovane, un ragazzo che lavora in un supermercato e si comporta sempre in modo responsabile. Una mattina Deco arriva a casa perché ha un problema: si è trasformato in un vampiro e la situazione diventa particolarmente complicata. Matt chiama un dottore per provare ad aiutarlo, ritrovandosi invece alle prese con un tassista appassionato di treni (Anthony Head) che è diventato un cacciatore di vampiri per un motivo molto persona...