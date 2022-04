Il dottorè affetto da una rara malattia genetica. Grazie a delle particolari trasfusioni di sangue e a una terapia sperimentale è riuscito a sopravvivere fino all’età adulta. Grazie ai fondi dell’amico Milo (il cui nome autentico sarà un elemento ricorrente nel film senza avere una vera ragione drammatica) è riuscito a fare importanti scoperte nel campo della medicina. Si reca così in Costa Rica per trovare la cura definitiva la sua malattia. Ovviamente l’esperimento andrà male trasformandolo in un mostro dei tratti vampireschi assetato di sangue.

Morbius è l’origin story del villain fumettistico dell’Uomo Ragno e soffre delle stesse debolezze degli altri film dello spider-verse targato Sony: arrivati alla fine sembra di aver visto solo metà della storia che volevano raccontare. Bisognerebbe aggiungere ancora un’ora e mezza di film, quella in cui il mostro combatte il supereroe. Insomma, si sente molto la mancanza del protagonista principale di quelle storie. Un’assenz...