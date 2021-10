Rose: A Love Story, la recensione | Trieste Science+Fiction Festival 2021

Rose: A love story, fin dal titolo, mette subito in chiaro che l’obiettivo della regista Jennifer Sheridan non è quello di spaventare o creare una realtà all’insegna di creature spaventose, ma di proporre un approccio originale al genere horror mostrandone il lato più umano, lasciando che siano gli spettatori a intuire quanto sta accadendo per quasi tutta la durata della storia. Il film segue infatti quello che accade a una giovane coppia che vive isolata nei boschi. Sam (Matt Stokoe) ha scelto questa esistenza complicata pur di proteggere l’amata Rose (Sophie Rundle), alle prese con le conseguenze violente e spaventose della sua malattia che la porta a voler bere sangue, rischiando di perdere la propria umanità e diventando incredibilmente aggressiva. Il loro rapporto affronta però una svolta inattesa e potenzialmente drammatica quando la giovane Amber (Olive Gray), rimane incastrata in una tr...