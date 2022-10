La recensione di Run Sweetheart Run, dal 28 ottobre su Prime Video

C’è sempre da tenere gli occhi ben aperti quando si tratta di un rape and revenge movie. Nei casi più eclatanti si tratta della visione di un atto di violenza (che si tratti di uno stupro o di un altro atto prevaricatorio), dove la componente che più di tutte sfida lo spettatore è quella di un gioco forzato e scomodo di sguardi e di ruoli. Assistere al male per godere della vendetta. Non a caso si è spesso nel territorio dell’horror, o almeno del thriller, dove la riflessione sociale si fa metafora incarnata da un qualche predatore.

Run Sweetheart Run di Shana Feste naviga in quelle stesse acque, è un film dichiaratamente femminista e attraverso una dinamica horror punta a richiamare la medesima dinamica sociale (un uomo cacciatore, una donna cacciata che poi cerca vendetta). C’è però un grosso, grossissimo problema: la metafora qui non è mai suggerita dalle immagini, dai ruoli o dal tipo di sguardo proposto, ma ...