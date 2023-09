La recensione di Ryuichi Sakamoto | Opus, presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2023

Il cinema si fa antidoto alla mortalità umana in Ryuichi Sakamoto | Opus, ultimo regalo del compositore e attore giapponese al mondo. Sakamoto, scomparso a marzo 2023 per colpa di un cancro, ha infatti raccolto tutte le sue energie per questa estrema testimonianza d’amore per la musica. Carezzato dalla macchina dalla regia di Neo Sora con una delicatezza rispettosa ed estremamente elegante, l’autore ripercorre la sua carriera eseguendo al piano ventuno brani emblematici del suo ricco percorso.

Ce n’è per tutti i gusti; dagli amanti della musica classica pura ai tanti estimatori del suo lavoro sulle colonne sonore di capisaldi come Il tè nel deserto, L’ultimo imperatore o Furyo. Un’ immersione commossa e sentita, interrotta sporadicamente dalle esitazioni, dai ripensamenti del perfezionista Sakamoto; non si può non sorridere dinanzi al senso di autocritica dell’artista, non si può non provar...