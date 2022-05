La recensione di Sneakerentola, dal 13 maggio su Disney+

Se guardando Sneakerentola a un certo punto, legittimamente, vi chiedete “Ma cos’è?” la risposta giusta dovrebbe essere “È la LinManuelMirandizzazione dei film”, ovvero la maniera in cui la Disney sta virando diverse sue produzioni verso stilemi e idee di Lin Manuel Miranda, compositore e autore di due musical di Broadway (In The Heights e Hamilton) di immenso successo, subito cooptato dalla Disney per le musiche di Oceania, Il ritorno di Mary Poppins e Encanto. Il mondo di Lin Manuel Miranda infatti è perfetto per Disney, è multirazziale ed inclusivo anche al di là del reale (Hamilton racconta un pezzo di storia degli Stati Uniti stravolgendo espressivamente le etnie dei padri fondatori) e al tempo stesso totalmente innocuo.

Così questa versione di Cenerentola, in cui Miranda non ha nessun ruolo da nessuna parte, risente totalmente delle sue opere, è una versione musicale che somiglia a In The Heights, il film tratto dal musical...