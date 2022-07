La recensione di Zombies 3, in arrivo su Disney+ il 13 luglio

Quella di Zombies è una saga per iniziati. Parte tutto con Zombies & Cheerleader, film per la tv (Disney Channel) del 2012 che 6 anni dopo viene rifatto con altri attori (ma stessi personaggi) come Zombies e diventa una saga che si guadagna dopo due film la promozione a Disney+ e l’arrivo, ora, del nuovo terzo capitolo. È cinema musicale zuccheroso e di buonissimi sentimenti, che non ha nessuna pretesa di lavorare sul serio su costumi e trucco, anzi, come per i musical teatrali stilizza, accenna, fa gli zombie tutti con i capelli verdi e i colori viola, mentre il resto della scuola è divisa in persone vestite di rosa e persone vestite di azzurro, sembrano vivere nel paesino di Edward Mani di Forbice. Puro impatto visivo, produzione di livello televisivo basso, canzoni, coreografie di gruppo, buonumore e (a sorpresa) temi sociali raccontati meglio di molte altre produzioni.

Perché la storia è quella degli zombie che vivo...