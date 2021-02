Ci sono notizie di Shelley Duvall. Non che l’interprete di Wendy Torrance in Shining , fosse sparita ma, da anni, si era ritirata dalle scene e si era rifugiata lontano dai riflettori e dai media. Quasi nessuno sapeva dove fosse andata a vivere né il suo stato di salute. L’ultima sua apparizione pubblica è stata infatti nel 2016 in un’ intervista rilasciata per la trasmissioneUn ritorno di fronte alle videocamere che rompeva un silenzio durato quasi 30 anni e in cui l’attrice era apparsa in uno stato visibilmente alterato. Le sue parole erano confuse, spesso deliranti (aveva detto, tra le altre cose, che Robin Williams non era morto, ma viveva come mutaforma).

L’intervista fu molto criticata, proprio per avere spettacolarizzato e mostrato al mondo la malattia mentale di Shelley Duvall. La figlia di Stanley Kubrick, Vivian, aveva criticato la trasmissione definendola “spaventosamente crudele” e una “forma di intrattenimento senza cuore”.

L’Hollywood Reporter è riuscito a raggiungere l’attrice, che vive in un paesino del Texas )con una comunità molto unita che la protegge come una zia) e le ha dato parola. Un’intervista, a detta del giornalista Seth Abramovitch, nata per superare l’umiliazione di Dr. Phil.

È effettivamente riemerso un quadro di una donna con una grande dignità, con momenti di assoluta lucidità alternati a istanti di confusione. Un’attrice che ha portato sulla sua pelle, e nella sua mente, alcuni momenti di cinema altissimo e indimenticabile, ma non senza conseguenze.

In uno dei passaggi più disturbanti dell’intervista Shelley Duvall ha ricordato le sue emozioni sul set di Shining. Una lavorazione durissima, durata 56 settimane, che ha prosciugato le energie della donna. Diverse le cause della lunga gestazione: nel febbraio del 1979 un incendio agli EMI Elstree Studios aveva ritardato la produzione, costringendo la troupe a ricostruire i set. Kubrick inoltre raggiunse con Shining un’ossessione per il dettaglio fuori dal comune. Girava e rigirava le scene, tanto che l’opera entrò nel Guinness dei primati come il film con “più riprese eseguite per una scena di dialogo”.

Duvall ebbe l’offerta per il film da Kubrick stesso che le disse di ammirare la sua capacità di piangere. E la utilizzò al massimo, durante le estenuanti sessioni di ripresa che duravano sei giorni alla settimana per più di 16 ore. La donna arrivò a Londra per le riprese da sola, e l’intera produzione del film fu un’esperienza solitaria. Se Jack Nicholson aveva infatti affittato una casa a Londra dove conviveva con Anjelica Huston, Duvall aveva affittato un appartamento nell’Hertfordshire dove ha vissuto da sola. Doveva inoltre lavorare su se stessa per entrare nel drammatico stato emotivo del film e restarci molte ore.

Kubrick non la maltrattò, ma sicuramente non vide il disagio e la fatica che il ruolo comportava per l’attrice. Con il suo metodo cercava di portarla all’estremo continuamente, quasi torturandola emotivamente, proprio come il suo personaggio. Questa la toccante dichiarazione rilasciata da Duvall riguardo alla preparazione prima di una scena:

Pensavo a qualcosa di triste nella mia vita, quanto mi mancavano la mia famiglia e gli amici. Ma, dopo un po’, il tuo corpo si ribella. Ti dice: “smettila di farmi questo. Non voglio piangere ogni giorno”. E alcune volte solo questo pensiero mi faceva piangere. Svegliarsi il lunedì mattina così presto e realizzare di dover piangere tutto il giorno perché era programmato. Volevo scoppiare in lacrime. Pensavo “oh no, non posso farcela, non posso farcela”. E alla fine ce l’ho fatta. Non so come. Anche Jack mi ha detto la stessa cosa. Ha detto “non so come tu abbia potuto farcela”.

Quando il giornalista le ha chiesto se si fosse sentita abusata da Kubrick o sottoposta a un trattamento crudele l’attrice ha smentito:

È stato sempre cordiale e amichevole, ha passato molto tempo con Jack e me. Voleva sedersi e parlare per ore mentre la crew aspettava. Gli dicevano “Stanley, abbiamo 60 persone che ti aspettano” ma (quel dialogo) era una parte del lavoro molto importante.

Shining fu sicuramente un periodo molto difficile della vita dell’attrice. Non è provato però il legame tra lo stress del set e la sua condizione attuale. Quello che è certo è che la sua performance, entrata nella storia del cinema come una delle più iconiche di sempre, è nata da uno sforzo emotivo durissimo. E queste parole non fanno che riconfermare quanto anche lei, spesso all’ombra dei giganti Nicholson e Kubrick, abbia trasportato il film sulle sue spalle. Un lavoro silenzioso e solitario che ci ha donato un capolavoro immortale.

Fonte: HollywoodReporter