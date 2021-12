è il film sequel tratto dall’acclamata serie tv ideata da Julian Fellowes conclusasi a dicembre 2015. Da allora, abbiamo aspettato molto tempo prima capire come sarebbe proseguita la storia della famiglia Crawley, ma nel 2019 siamo stati accontentati con l’uscita del primo capitolo cinematografico, accolto in maniera positiva in tutto il mondo tanto da incassare ben 194 milioni di dollari a fronte di un budget compreso fra i 13 e i 20.

Il cast e la troupe si sono resi disponibili a continuare la storia: c’è ancora molto da raccontare nel mondo di Downton Abbey e i fan non rimarranno certo delusi! …Parola della produzione.

INDICE:

Downton Abbey 2 – Una nuova era: quando esce

Inizialmente, Focus Features e Universal avevano fissato la data di uscita del film al 22 dicembre del 2021 (il primo era uscito a metà settembre in Inghilterra). Poi però, a inizio luglio, è stata comunicato uno slittamento di qualche mese: il nuovo film arriverà quindi nei cinema italiani il 24 marzo 2022, mentre negli USA e in Inghilterra il 18 marzo 2022. Non sono state rese note le ragioni di questo rinvio e non sappiamo se si tratta di eventuali rallentamenti nella lavorazione dovuti alla pandemia o a delle semplici strategie di release della Universal.

Downton Abbey 2 – Una nuova era: la trama

Mr Carson: È bene che stiano all’erta, perché stanno arrivando gli inglesi!

Grazie al teaser trailer, uscito circa a metà novembre, veniamo a conoscenza di alcuni importanti dettagli della trama del nuovo film, fino poco prima segretissima.

Quello che è certo è che ci sarà un viaggio in Francia. Lady Violet annuncia ai suoi figli e alla sua famiglia che, ancora prima che loro nascessero, ha conosciuto un uomo il quale le ha lasciato in proprietà una villa nel sud della Francia. Non è chiaro se partirà la famiglia al completo, sicuramente lo faranno Cora e Robert perché li vediamo a bordo di un’imbarcazione. Quello che possiamo evincere dal trailer e dalle foto trapelate dal set è che la storia, probabilmente, si scinderà in due: una parte si svolgerà a Downton, governata da Lady Mary, e l’altra in Francia.

Ma è stato annunciato un altro evento importantissimo: il matrimonio tra Tom Branson e Lucy Smith. I due si erano conosciuti e innamorati nel corso del primo film, ma come si vede porteranno la loro relazione verso uno step successivo.

Per quanto riguarda le sotto-trame degli altri personaggi e il coinvolgimento dei nuovi, sappiamo ancora ben poco. Lady Violet ci viene mostrata ancora viva, sebbene alla fine del primo capitolo filmico la donna abbia annunciato a Lady Mary che potrebbe presto morire.

Downton Abbey 2 – Una nuova era: un’occhiata al trailer

Qua sotto il player di YouTube col teaser trailer italiano:



Downton Abbey 2 – Una nuova era: il cast del film e le new entry

I Crawley sono tornati!

Il cast di Downton Abbey 2 – Una nuova era accoglie nuovamente i volti degli attori e delle attrici che ci hanno accompagnato nel corso di questi anni da Hugh Bonneville e Elizabeth McGovern (Lord e Lady Grantham), a Michelle Dockery (Lady Mary Talbot) e Laura Carmichael (Lady Edith, Marchesa di Hexham).

Ritorneranno anche Allen Leech (Tom Branson), Penelope Wilton (Lady Isobel Merton), Harry Hadden-Paton (Bertie, settimo Marchese di Hexham).

Nello staff downstairs ritroviamo Jim Carter e Phyllis Logan (Mr Carson e Mrs Hughes), Joanne Froggatt e Brendan Coyle (i coniugi Bates), Robb James-Collier (Thomas Barrow), Lesley Nicol e Sophie Mcshera.

In questo nuovo film tornerà Tuppence Middleton che interpreta Lucy Smith, figlia illegittima segreta di Lady Bagshow (interpretata nuovamente da Imelda Staunton), nonché interesse amoroso di Tom Branson.

Sono diversi, inoltre, i nuovi volti che sono entrati a far parte del cast di Downton Abbey 2 – Una nuova era, prima su tutti Nathalie Baye. L’attrice francese dovrebbe intepretare un’amica di vecchia data di Lady Violet, l’iconica Maggie Smith.

Insieme a lei troviamo anche Hugh Dancy, avvistato sul set in abiti eleganti accanto a Mary Crawley. E ancora Dominic West e Laura Haddock.

Trovate tutte le informazioni su Downton Abbey 2- Una nuova era nella nostra scheda del film!