Ogni tanto ripensiamo a quando Bill Murray non era d’accordo con il progetto di girare un sequel di Ghostbusters e sorridiamo sornioni. Da allora non solo lui (e il resto del cast) sono tornati in un film che nessuno voleva ma con la cui esistenza ormai è impossibile non confrontarsi, ma hanno anche sconfitto la loro reticenza a resuscitare il franchise e ora sono tornati in sala con Ghostbusters – Minaccia glaciale. Saranno stati i soldi? Una scommessa persa? Il film di Paul Feig? Non lo sappiamo, ma questa settimana il cineuniverso dei Ghostbusters si arricchirà di un nuovo capitolo, e sapete questo cosa significa?

Esatto: è il momento della classifica! Parziale, per ora: la aggiorneremo quando avremo modo di vedere il quinto film dei Ghostbusters, appunto. Ma è arrivato il momento di fare ordine, nel senso di mettere in fila dal peggiore al migliore i prodotti cinematografici sugli Acchiappafantasmi. “Sono pochissimi!” direte voi, e avreste ragione: quattro, tra poco cinque film, e diciamocelo, non particolarmente difficili da mettere in ordine. Per cui ci dilungheremo un po’ di più su ogni film, soprattutto su quelli di cui è più interessante parlare. Tornate qui tra qualche giorno per scoprire dove si colloca Minaccia fantasma glaciale.

Ghostbusters (2016)

Diciamo la verità, c’erano solo due modi per affrontare questa classifica: mettere all’ultimo posto il film di Paul Feig oppure quello che viene subito qui sotto. E il problema del Ghostbusters di Feig non è semplice da spiegare. Cioè: è un film che sulla carta dovrebbe starci simpatico anche solo per l’idea che sta alla base e il fastidio che ha provocato in un po’ di gente. Oh no, questa volta gli Acchiappafantasmi sono le Acchiappafantasmi! E la segretaria è Chris Hemsworth tonto! È così che si rovinano i franchise!

Cioè: vi immaginate quanto sarebbe stato divertente confrontarsi con chi muoveva queste critiche pregiudiziali? Il problema è che per farlo sarebbe servito un bel film, e con tutto l’impegno del mondo il Ghostbusters di Feig non è un bel film. L’originale era un film comico semi-improvvisato con i fantasmi; questo è un generico film action soprannaturale sul quale si è provato a innestare della comicità forzatissima e persino fuori luogo. È un film senza alcuna personalità nonostante le sue protagoniste, e che senza il marchio Ghostbusters appiccicato sopra non avrebbe fatto girare mezza testa. È una delusione, un’idea forte e provocatoria declinata nel modo peggiore.

Ghostbusters: Afterlife

Quanto scritto sopra su Ghostbusters giustifica anche la posizione di Afterlife, che a tratti è un film mediocre e persino noioso ma quantomeno è un film, ha una sua identità, un approccio sensato e una direzione. Che certo, è contestabile: esiste chiaramente sull’onda lunga di Stranger Things, e trasforma la storia dei Ghostbusters in archeologia da far esplorare a un gruppo di preadolescenti, prima di tirare fuori direttamente le mummie per far sentire a casa anche noi anziani. Però almeno c’è: è un film che sa cosa vuole essere, anche se come detto non sempre gli riesce benissimo.

Quando funziona, però, anche grazie al fatto che è girato decisamente meglio della media dei prodotti per ragazzi in termini di azione pura, è un gran piacere, per quanto molto distante da quello che generavano i primi due capitoli. È un’avventurona dal sapore spielberghiano, completamente priva di cinismo e impulsi satirici, che non si vergogna di dire “questi aspetti dei Ghostbusters non ci interessano”. Il film di Feig era, in ultima analisi, pavido e democristiano. Afterlife, per lo meno, ci prova.

Ghostbusters II

La discussione su Ghostbusters II non è mai “è meglio del primo?” ma piuttosto “è vero che Ghostbusters II non è un bel film?”. Noi ci eravamo già espressi a riguardo qui, definendolo “un clone che non fa ridere del primo”, e confermiamo tutto quanto scritto nel pezzo. Lasciateci però essere più positivi questa volta, perché se è vero che Ghostbusters II è un sequel peggiore dell’originale, è anche vero che è meglio degli altri due presenti in questa classifica messi insieme.

Non sappiamo se sia o no colpa degli occhiali rosa della nostalgia, ma ci sono tante cose in Ghostbusters II che ricordiamo ancora con affetto, divertimento e terrore, che sono poi gli ingredienti base degli Acchiappafantasmi. Vigo di Carpazia è un villain di altissimo livello, e ancora più indimenticabile è Peter MacNicol nei panni di Janosz, cioè il Renfield di turno. Il tono più cupo e quasi gotico tutto sommato funziona. E l’idea del blob che è l’incarnazione di tutti i cattivi pensieri della città di New York è potente.

Ghostbusters

La prima posizione più scontata della storia delle classifiche. Ghostbusters è un piccolo grande miracolo nato quasi per caso e cresciuto poi alle dimensioni del capolavoro grazie a un minuzioso lavoro di cesello in termini di scrittura che vide collaborare alcune delle più grandi penne di Hollywood dell’epoca – penne che erano abituate a far ridere e che poterono finalmente sfogare in un film le loro passioni per cose che non c’entravano nulla con il loro solito mestiere, dalla fisica quantistica allo spiritismo. Aggiungeteci l’anarchia nell’interpretarlo resa possibile dal rapporto speciale tra tutti i membri del cast e otterrete, be’, questo.

Incidentalmente, quest’anno Ghostbusters compie quarant’anni, e ne approfittiamo per fare un gioco. Eccovi una lista di film usciti in quello stesso anno, alcuni dei quali si scontrarono al botteghino proprio con gli Acchiappafantasmi: Indiana Jones e il tempio maledetto, Gremlins, Nightmare, Terminator, All’inseguimento della pietra verde, Beverly Hills Cop, La storia infinita, Karate Kid, Footloose. Il gioco è: leggeteli tutti di fila e provate a non piangere.

