Godzilla Minus One sarà in sala in Italia dall’1 al 6 dicembre

Godzilla sta tornando, e questa volta non c’è alcun Monsterverse di mezzo. Mentre da queste parti prosegue il tentativo di riportare in auge il più famoso kaiju della storia, con il campo d’azione che si è spostato dal cinema alla TV, in Giappone è ormai dal 2016 che esiste una nuova versione di Godzilla, identificata come era Reiwa (in riferimento al nuovo imperatore del Giappone salito al trono nel 2019) e che, dopo quattro film uno solo dei quali è arrivato con forza anche nel cosiddetto Occidente, sta per regalarci il quinto (ma forse non ultimo) capitolo, cioè Godzilla Minus One.

Già indicato da chi l’ha potuto vedere come un capolavoro o quantomeno un film azzeccatissimo, Godzilla Minus One è stato anche descritto come l’opera più simile al primo, storico capitolo del 1954, in spirito e tematiche se non in termini di mezzi a disposizione. Questo ci ha fatto ricordare che, tra Giappone e Stati Uniti, il franchise di Godzilla comprende 37 film, e non è sempre facile orientarsi: e quale modo migliore che una bella lista? Abbiamo selezionato 10 titoli, che sono non solo i migliori del lotto, ma anche quelli che coprono lo spettro più ampio possibile di temi, stili e pubblico di riferimento all’interno del franchise. Sono presentati, ovviamente, in ordine alfabetico.

Ghidorah! Il mostro a tre teste

Quinto capitolo di un franchise che già da qualche anno aveva trovato la sua strada verso Hollywood (tanto che in circolazione ne esiste anche una versione americana, doppiata e che dura otto minuti in meno), è il primo vero all star game della saga, con tre kaiju (Godzilla, Mothra e Rodan) che uniscono le forze per fermare la minaccia del drago a tre teste alieno che vuole far estinguere l’umanità.

Gli eredi di King Kong

Ora che l’avete letto una volta, ignorate pure per sempre il titolo italiano: il titolo originale, Kaijū Sō-shingeki, significa circa “attacco senza freni da parte di tutti i mostri”, in inglese uscì come Destroy all Monsters, e soprattutto King Kong è assente. Ci sono però un totale di 11 kaiju, e molta più azione della media dei film del franchise.

Godzilla (1954)

Il primo, il vero, l’originale, la gigantesca metafora su due zampe che esce dall’oceano per ricordarci i rischi del nucleare e che per hobby distrugge le città a pedate, con una particolare affezione per Tokyo. Un pezzo di storia del cinema, ma anche del Giappone: per capire quel Paese, almeno dal secondo dopoguerra, non si può prescindere dal film di Ishirō Honda.

Godzilla (2014)

In una lista dominata da film provenienti dal Giappone, ci sembrava giusto segnalare almeno uno degli innumerevoli tentativi di imitazione che sono usciti da Hollywood. I due successivi, Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs. Kong, sono più spettacolari del film di Gareth Edwards, che però dimostra di avere capito meglio dei suoi colleghi che cosa sia davvero Godzilla.

Godzilla contro Biollante

Il decennio 1984-1995 della storia di Godzilla, che si aprì con un altro film che citeremo sotto, è caratterizzato da una sorta di spostamento tematico legato all’attualità di allora: Godzilla e gli altri kaiju smettono di essere metafore dell’energia atomica per avvicinarsi alle biotecnologie e alla genetica. Biollante è il kaiju che inaugura questo filone: è un mix genetico dello stesso Godzilla, ibridato con cellule umane e pure vegetali (di rosa, per la precisione).

Gojira Mosura King Gidora – Daikaijū sōkōgeki

Ovvero il film che sui nostri mercati è noto come Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, e il cui titolo non ebbe mai un adattamento in italiano. Nel film, Godzilla ritorna “cattivo”, e a fermarlo è nientemeno che Ghidorah, con l’aiuto di Mothra e anche di Baragon, che a sua volta era stato introdotto per la prima volta in Frankenstein alla conquista della Terra ed era già comparso insieme a Godzilla nel succitato Destroy all Monsters. Come avrete intuito, non è sempre facile orientarsi tra i kaiju movie.

Gojira VS Destroyer

Godzilla sta per esplodere, e se succedesse il calore generato sarebbe in grado di bruciare l’intera atmosfera terrestre riducendo il pianeta a un cumulo di cenere. Questo il sobrio presupposto di questo film che comprende tra le altre cose il piccolo Baby Godzilla ormai cresciuto, e diventato ufficialmente Godzilla Junior (per vedere Little Godzilla, il passaggio intermedio tra Baby e Junior, dovete rivolgervi invece al film precedente, Gojira VS Space Gojira).

Il ritorno di Godzilla

Film di passaggio tra due ere (il capitolo successivo, quello già citato con Biollante, uscirà cinque anni dopo), è un sequel dell’originale come quelli che si fanno oggi, che ignora cioè tutto quanto successo nei sequel successivi per ergersi a vero seguito del primo, storico capitolo. Per il franchise questo significa anche un ritorno a toni più cupi e sobri rispetto al coloratissimo periodo precedente.

Il trionfo di King Kong

Il titolo italiano spoilera clamorosamente il finale, quando sarebbe stato meglio mantenere l’originale, un classicissimo e generico King Kong vs. Godzilla. Detto questo, è ancora oggi il film con Godzilla che ha attirato più pubblico in assoluto nel natìo Giappone, e anche negli Stati Uniti ricevette critiche entusiastiche, tanto che è forse il capitolo che più di tutti ha contribuito al successo internazionale del nostro kaiju preferito.

Shin Godzilla

Il film che ha dato il via all’attuale era di Godzilla, quella di Godzilla Minus One, appunto. Diretto da Hideaki Anno, noto anche come il creatore di Evangelion, è un aggiornamento delle tematiche del Godzilla originale, declinate per i nostri tempi di social, viralità e minaccia nucleare mai sopita (Anno si ispirò ovviamente all’incidente di Fukushima). Se questa lista fosse una classifica, Shin Godzilla starebbe bello in alto.

