Quando finimmo il film lo mostrammo a Chicago. È di buon auspicio per noi [nel settore] mostrare i nostri film a Chicago [..,]. Harry Potter lo amarono, se lo divorarono. A quel punto il film durava due ore e cinquanta minuti, i bambini dissero che durava troppo poco, i genitori che durava troppo.

Di recente, in occasione del ventennale di, il registaè tornato a parlare del montaggio iniziale del primo film della saga. A dispetto della durata finale di 152 minuti, la pellicola inizialmente durava quasie fu mostrata esattamente così alle proiezioni di prova di Chicago, come raccontato dal regista:

Alla fine dal film furono tagliati tra i 20 minuti e i 30 minuti, di cui solo 7 poi inseriti nell’edizione estesa trasmessa su ABC Family negli Stati Uniti e poi disponibile in home video nella versione Ultimate Edition.

Quali sono le scene che mancano all’appello? Quali sono le sequenze che potrebbero essere inserite in una eventuale edizione speciale per uno dei prossimi anniversari? Passiamole in rassegna.

***

Qualcuno ha visto un rospo?

Nel montaggio finale la nonna di Neville, un personaggio ben noto nei libri, si intravede appena al binario 9 e 3/4. Nel film sarebbe dovuta essere protagonista di una breve sequenze in cui Neville le diceva di aver perso il suo rospo. “Oh, di nuovo?”.

Ecco uno sguardo ravvicinato:

Il caso vuole che il personaggio fu tagliato anche da Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 visto che doveva essere presente alla battaglia di Hogwarts. La produzione aveva scritturato un’attrice, ma poi tutte le sue sequenze furono tagliate.

Draco, più garbato!

Prima dell’ingresso in Sala Grande, durante l’assenza della McGranitt, Draco invita Harry a non fare amicizia con le persone sbagliate. “So riconoscerle da solo le persone sbagliate, grazie” gli dice Harry. A quel punto Hermione avrebbe dovuto fare un commento su Draco: “È piuttosto antipatico..non trovi?.

La sequenza fu inserita solo in alcuni spot televisivi.

Benvenuti a Hogwarts

“Prima di cominciare, Il professor Silente vorrebbe dirvi alcune parole“.

Nel montaggio finale, il preside di Hogwarts tiene il suo discorso con le regole sull’uso della magia tra le lezioni e la zona preclusa del terzo piano, scatenando delle reazioni molto confuse. Nel montaggio iniziale la scena era come quella del libro in cui per “alcune parole” il preside diceva effettivamente quattro parole, ben note ai fan dei libri:

Ed eccole qui: Pigna, pizzicotto, manicotto, tigre.

Le reazioni di Harry e degli altri studenti alle parole del preside sono rimaste nel film, ma il discorso è stato rivisto e preso da quella che doveva essere una sequenza successiva.

Il discorso sulla “fine molto dolorosa” avrebbe dovuto farlo una volta finito lo Smistamento, con gli studenti ai loro tavoli come dimostra il fotogramma in questione tratto dal trailer:

Previsto inoltre, esattamente come nel libro, il coro di Hogwarts con Silente che invitava tutti a seguire la propria melodia:

Dopo esser stato tagliato dal primo film, il coro con il brano “Hogwarts, Hogwarts, cara vecchia Hogwarts” fu girato per Harry Potter e il Calice di Fuoco, ma comunque tagliato.

Un’altra sequenza con un brano cantato da un corto, “In Noctem”, fu poi tagliata anche da Harry Potter e il Principe Mezzosangue:

L’unico brano rimasto nel montaggio finale di un film della saga è “Double Trouble” in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban.

Harry e Ron

Nulla di troppo rilevante, ma all’appello mancano due sequenze con Harry e Ron. Nella prima, quando Harry e Ron corrono in soccorso di Hermione e si accorgono che il Troll è diretto verso il bagno delle ragazze, Ron doveva fare una battuta su suo fratello: “Bleah, puzza come i calzini di Fred. Forse anche peggio“.

In un altro momento Harry e Ron ammiravano le clessidre delle Case realizzando che Grifondoro fosse in netto svantaggio.

Pix

Pix (in originale Peeves) è un poltergeist che infesta infesta Hogwarts infastidendo studenti e il custode Argus Gazza con tranelli e canzoncine. Qui in basso potete ammirare un concept dell’aspetto che avrebbe dovuto avere il poltergeist e al suo fianco l’attore che lo ha interpretato – Rik Mayall – deceduto nel 2015 all’età di 56 anni.

La scena con Pix si sarebbe dovuta svolgere prima che gli studenti arrivino al corridoio della Signora Grassa, nella Cattedrale di Gloucester. Come raccontato da Mayall in un’intervista risalente a molti anni fa:

Ho interpretato Pix in Harry Potter. Sul set mi hanno fatto allontanare perché ogni volta che aprivo bocca i bambini ridevano. Mi hanno perfino chiesto di recitare di spalle, ma niente da fare: i bambini non la smettevano di ridere. Così ho girato in teatro di posa, sono tornato a casa e ho ricevuto il compenso, non basso tra l’altro. E poi, un mese dopo mi hanno contattato per dirmi che mi avevano tagliato dal film. In realtà è successo tre settimane dopo, quindi ho fatto ufficialmente parte del film per tre settimane. Ma ho comunque avuto i soldi, quindi è stata l’esperienza più emozionante della mia carriera. Buffo però: essere pagato per non esserci, che cosa fantastica. Non ho avuto il coraggio di dirlo ai miei figli. Quando sono tornati dal cinema mi hanno detto: “Papà, eri irriconoscibile. Non sembravi tu con quel trucco”. Erano convinti che fossi Hagrid.

Pix è proprio uno dei motivi per cui Columbus vorrebbe dare vita all’edizione estesa, se la Warner Bros. lo volesse. Come dichiarato a The Wrap:

Anche io vorrei [che diffondessero il montaggio di tre ore]. Bisogna rimettere Pix nel film!

Harry Potter e la Pietra Filosofale: tutte le scene tagliate

Qui in alto trovate tutte le scene tagliate diffuse ufficialmente.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!