Quando parliamo di film basati sui fumetti, è normale che il nostro pensiero vada ai blockbuster targatio a quelli con protagonisti i supereroi della. Quello che forse molti di voi non sanno è che esistono decine di pellicole che si ispirano alla narrazione sequenzialedei fumetti per raccontare storie meno roboanti, ma altrettanto interessanti. Spesso, però, queste informazioni non vengono diffuse pubblicamente, lasciando il pubblico generalista all’oscuro del materiale originale e dei rispettivi autori.

Ne è un esempio perfetto Era mio Padre, film con protagonista Tom Hanks e diretto da Sam Mendes (American Beauty, 1917). La pellicola del 2002 è tratta da Road to Perdition, fumetto pubblicato in Italia nel 1998 da Magic Press scritto da Max Allan Collins e disegnato da Richard Piers Rayner.

Anche il magnifico A History of Violence di David Cronenberg non è tutta farina del sacco del celeberrimo regista. Il fumetto originale è datato 1997, scritto da John Wagner e illustrato da Vince Locke. Quest’ultimo è un famosissimo disegnatore che ha dato vita a numerose storie per la rivista inglese 2000 AD, tra le quali spicca una splendida avventura di Judge Dredd (altro personaggio nato su carta). Con il passare del tempo Locke si è distinto per aver dato vita alle cover della band Death Metal dei Cannibal Corpse, spostandosi poi nel mondo dei giochi di ruolo di stampo cartaceo.

Probabile che molti di voi conoscano invece Snowpiercer, prima film e ora serie TV tratto dall’omonimo fumetto (Le Transperceneige, in originale) di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. Questo per dire come, con il passare del tempo, il cinema stia pescando a piene mani da quel magnifico linguaggio in grado di ibridare testo a immagine. Un linguaggio che in molti tendiamo a trascurare, ma che meriterebbe maggiore attenzione da parte di una vasta fetta di utenza, stampa generalista compresa, che tende sempre a elogiare la trama del film, trascurando poi il materiale originale.

Eppure esistono pellicole che salgono agli onori della ribalta anche sui social. Pellicole come quel Tyler Rake di Sam Haargrave e prodotto dai Russo con protagonista Chris Hemsworth e tratta da un fumetto di Ande Parks, degli stessi fratelli Russo e disegnato da Fernando Leon Gonzalez. Oppure come Hercules: il guerriero con The Rock, tratto da Hercules: La guerra dei Traci di Admira Wijaya e Steve Moore (Radical Comics).

Insomma: potremmo continuare per ore, ricordando come anche Dennis la minaccia sia tratto da una serie di strip a fumetti del 1951 o come The Mask peschi a piene mani dal personaggio ideato da John Arcudi e Doug Mahnke. Potremmo, ma non lo faremo. Speriamo con questo articolo di avervi incuriosito un po’ a dare un’occhiata ai titoli sopracitati. Allo stesso tempo, però, speriamo anche di avervi fatto capire quanto sia fondamentale informarsi per poter comprendere appieno il mercato del cinema e, più in generale, dell’intrattenimento moderno.

Un intrattenimento che vive della transmedialità, ma che sembra vergognarsi di dichiararlo.

Se negli scorsi anni i fumetti hanno fatto tanto bene all’industria cinematografica, aspettiamoci un’evoluzione simile anche per quanto riguarda il mercato videoludico. Si tratta, infatti, del media con più idee disponibile al momento sul mercato. Un bacino di contenuti in grado di sfoggiare un’infinita quantità di mondi fittizi distribuiti con cadenza settimanale. Mondi che contengono storie da raccontare e personaggi da scoprire, ma che tengono ancora lontani molti utenti. Questo perché non tutti sono interessati a interagire con l’opera di turno, prediligendo una fruizione più passiva. Non che ci sia nulla di male, dato che questo lascia aperto lo spiraglio della trasposizione sul grande schermo, permettendo un continuo danzare del pubblico da un media all’altro.

