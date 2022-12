Indiana Jones 5: cos’è la ruota del destino?

L’arrivo del trailer di Indiana Jones 5, qualche giorno fa, ha finalmente svelato l’arcano del titolo del quinto capitolo delle saga con Harrison Ford, ovvero Indiana Jones e la ruota del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny).

Alla stregua dei capitoli precedenti, tra arche perdute e teschi di cristallo, anche in questo caso nel titolo figura un artefatto mistico, un MacGuffin attorno a cui ruoterà la storia.

Visto che il teaser trailer non risponde (per ora) alla domanda, il quesito è lecito: cos’è la ruota del destino di Indiana Jones?

La ruota del destino di Indiana Jones secondo Google

Sembra superfluo precisarlo, ma la ruota del destino non esiste. Trattandosi di un’invenzione degli sceneggiatori dell’ultima fatica di Indiana Jones, sono decisamente poche le occorrenze del termine “Dial of Destiny” nei motori di ricerca.

Facendo un rapido test, si può notare come tra i pochi riscontri (a parte gli articoli più vecchi sul film aggiornati con il nuovo titolo) ci sia un libro di Frederick Luther Koontz del 1911 consultabile gratuitamente online negli Stati Uniti e che nulla ha a che vedere con la trama del film con Harrison Ford.

L’altro dato curioso che emerge dalla ricerca è che prima ancora che il titolo venisse svelato con il trailer, su Reddit era già trapelato con diversi giorni di anticipo.

La ruota del destino si vede già nel trailer?

Nulla di confermato, ma nel trailer potrebbe esserci una sequenza con un primissimo sguardo alla ruota del destino, che in un’inquadratura giace tra le mani di uno scheletro. La sequenza è quella in cui Indiana Jones e la sua figlioccia si incamminano per un viaggio sotterraneo e si imbattono in quella che sembra essere una statua greca della dea Atena. Qui si vede anche Atlante, il Titano costretto a reggere il peso del mondo sulle spalle e allora la domanda sorge spontanea: la ruota del destino ha origini greche?

Nel misterioso artefatto si vedono dei simboli e delle incisioni che rimandano a delle costellazioni, per di più sembra che le sue parti possano essere spostate.

La ruota, in realtà, era già apparsa in una foto diffusa alcuni giorni fa da Empire, tra le mani di Phoebe Waller-Bridge, come potete vedere a seguire:

La ruota del destino: cosa dicono le teorie

Tra le teorie più discusse legate alla ruota del destino c’è il suggerimento che l’artefatto sia basato o comunque ispirato alla macchina di Anticitera, un congegno meccanico risalente al 150-100 a.C ritenuto il più antico calcolatore meccanico conosciuto.

Il congegno è formato da parti circolari e da incisioni in modo non dissimile dal reperto che si può ammirare nel trailer.

Il meccanismo era usato nell’antica Grecia per predire la posizione dei pianeti e le eclissi. In un certo senso si può dire che veniva usato per conoscere il passato e il futuro. Quale sarà quindi il potere dell’oggetto?

Indiana Jones tra passato e presente

Il trailer fa molto leva sul fattore nostalgia, come subito si percepisce dalle parole di Sallah (John Rhys-Davies), che parla delle cose che gli mancano. Ma innanzitutto e soprattutto alterna sequenza ambientate nel “presente”, che corrisponde al 1969, al passato, visto che alcuni flashback saranno ambientati nel 1944.

Come noto, il film diretto da James Mangold proporrà un frenetico esordio ambientato nel 1944, negli stessi anni dei primi tre film della saga che si svolgevano un po’ prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale, in cui un Harrison Ford ringiovanito digitalmente si ritroverà in un castello gremito di nazisti.

Qui conosceremo il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen, che risponde al nome di Voller ed è ispirato a una persona realmente esistita, Wernher von Braun, nazista poi diventato ingegnere della NASA.

Dalle parole di Mads Mikkelsen a Empire scopriamo che in effetti Voller potrebbe voler mettere le mani sulla ruota del destino:

È un uomo che vorrebbe correggere alcuni errori del passato. C’è qualcosa che potrebbe rendere il mondo un posto migliore nel quale vivere. Vorrebbe metterci su le mani. E anche Indiana Jones vorrebbe. E quindi… ecco una storia!

Da notare che l’attore fa riferimento all’idea di voler correggere alcuni errori del passato. Possibile che intenda in senso letterale e che quindi la ruota dia a chi la usa il potere di viaggiare nel tempo?

Una delle teorie più discusse relativa al quinto Indiana Jones è proprio che parli di viaggi temporali.

Oltre ai flashback ambientati nel 1944, infatti, dal set sono trapelate delle foto in cui Indiana Jones e Helena si ritrovano davanti dei gladiatori romani.

Phoebe Waller-Bridge films Indiana Jones 5 with Harrison Ford https://t.co/gmf38sn1MW via @DailyMailCeleb — La Casa Dei Sogni (@LaCasaDeiSogni6) October 14, 2021

Per il momento il primo trailer ha svelato decisamente poco, ma man mano che ci avvicineremo all’uscita del film aggiorneremo questo articolo con ulteriori dettagli sulla ruota del destino.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.