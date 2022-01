Molta della capacità didi inserire il proprio lessico e le proprie allegorie nel linguaggio comune viene dall’essere arrivato nel 1999, cioè dall’essere stato il film giusto nel momento giusto per fornire un vocabolario per parlare di un mondo nuovo, quello in cui sempre di più viviamo due vite, una fuori da internet e una dentro internet. E tra tutte le allegorie, le parole e le espressioni dila più diffusa è la scelta tra la pillola blu e quella rossa. Il bivio che Morpheus presenta a Neo nel film è tra il continuare a dormire e lo svegliarsi, tra rimanere cullato dalla narrazione fasulla del sistema (cioè le macchine) e vivere sostanzialmente nella rappresentazione falsa di un mondo che non c’è più, oppure iniziare un percorso di scoperta (duro e cattivo) di come stiano davvero le cose. Andare in profondità per vedere la realtà per com’è invece di accontentarsi del più semplice credere a quello che viene raccontato.

Prendere la pillola rossa è quindi progressivamente...