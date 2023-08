In Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan, un ricchissimo cast porta sul grande schermo tanti personaggi realmente esistiti. Scopriamo insieme chi interpreta chi e il suo legame con il protagonista.

Cillian Murphy – Robert Oppenheimer

Cillian Murphy, assiduo collaboratore di Nolan, ottiene qui la sua prima parte come protagonista di una pellicola del cineasta inglese interpretando il personaggio del titolo, il celebre fisico Robert Oppenheimer. Si tratta del direttore del progetto Manhattan, nell’ambito del quale, insieme a un nutrito gruppo di colleghi, costruì la prima bomba atomica.

Successivamente, come presidente del comitato consultivo della commissione per l’energia atomica, si oppose alla costruzione della bomba all’idrogeno. Nel 1954 fu coinvolto in un’inchiesta al termine della quale gli fu vietato l’accesso ai segreti atomici, a causa di presunte simpatie comuniste manifestate in passato. Grazie però al supporto della comunità scientifica, fu confermato nel ruolo di direttore e professore dell’Institute for Advanced Studies di Princeton, carica che mantenne fino alla morte.

Emily Blunt – Katherine “Kitty” Oppenheimer

Katherine “Kitty” Oppenheimer è stata una biologa, botanica e membro del Partito Comunista d’America, sposata dal 1940 con Oppenheimer. Mentre il marito era a Los Alamos per il progetto Manhattan, la donna lavorò come biologa nel Gruppo Salute della città. Nel 1947 divenne poi direttrice dell’Institute for Advanced Study di Princeton, nel New Jersey.

Matt Damon – Leslie Groves

Dopo una breve apparizione in Interstellar, Matt Damon ottiene in Oppenheimer il ruolo di Leslie Groves. Si tratta del generale statunitense che ha supervisionato la costruzione del Pentagono e ha diretto il Progetto Manhattan.

Robert Downey Jr. – Lewis Strauss

Lewis Lichtenstein Strauss è stato un uomo d’affari, filantropo e ufficiale di marina statunitense che ha fatto parte per due mandati della Commissione per l’Energia Atomica (AEC) degli Stati Uniti, il secondo dei quali come presidente. Durante questo periodo, l’uomo divenne ostile a Oppenheimer, in particolare per le diverse visioni in campo politico e in merito alla costruzione della bomba a idrogeno. Per Downey Jr., svestiti i panni di Iron Man, Oppenheimer è “il film migliore che abbia mai fatto”.

Florence Pugh – Jean Tatlock

Jean Frances Tatlock è stata una psichiatra e medico statunitense, membro del Partito Comunista statunitense. Conobbe Oppenheimer nel 1936, quando lei era una studentessa laureata e lui un professore di fisica a Berkeley. La coppia così iniziò a frequentarsi e, secondo quanto riferito, ebbe una relazione appassionata, anche dopo che il matrimonio di quest’ultimo con Kitty Harrison. A Tatlock si attribuisce il merito di aver introdotto il fisico alla politica radicale alla fine degli anni Trenta; la frequentazione di quest’ultimo con gli amici della donna fu usata come prova contro di lui durante l’inchiesta sulla sicurezza del 1954.

Josh Hartnett – Ernest Lawrence

Lawrence è stato un fisico nucleare americano, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1939 per l’invenzione del ciclotrone. Durante la sua partecipazione al progetto Manhattan, si occupò della separazione degli isotopi dell’uranio. Con Oppenheimer, Hartnett realizza dunque la sua prima collaborazione con Nolan, dopo che, quasi vent’anni prima, aveva provato a entrare nel cast di The Presige.

Casey Affleck – Boris Pash

Come ufficiale dell’intelligence militare dell’esercito degli Stati Uniti, Pash fu chiamato, durante la Seconda Guerra Mondiale, a indagare su un sospetto spionaggio sovietico nel Radiation Laboratory dell’Università della California. Interrogò il personale, tra cui Oppenheimer, che ritenne “poter essere legato al Partito Comunista” ma non una spia. Pash non raccomandò quindi l’allontanamento del fisico dal Progetto Manhattan, ma solo che fosse affiancato da agenti del controspionaggio. Nel film è ritratto da Casey Affleck, che ritrova Nolan a 8 anni da Interstellar.

Kenneth Branagh – Niels Bohr

Nato nel 1885, Bohr è stato un fisico danese che ha dato contributi fondamentali alla comprensione della struttura atomica e della teoria quantistica, per i quali ha ricevuto il Premio Nobel nel 1922. Negli anni Trenta, Bohr aiutò i rifugiati dal nazismo e durante la Seconda Guerra Mondiale fuggì in Svezia per evitare l’arresto da parte dei tedeschi. Da lì fu trasportato in aereo in Gran Bretagna, dove si unì al progetto britannico sulle armi nucleari Tube Alloys e fece parte della spedizione britannica al Progetto Manhattan. Al termine del conflitto, tornò a Copenaghen e sostenne l’uso pacifico dell’energia nucleare.

Ad interpretarlo troviamo Branagh, che, dopo aver vestito i panni del Comandante Bolton in Dunkirk e dell’oligarca russo Andrei Sator in Tenet, è ormai presenza fissa nei film del cineasta inglese.

Benny Safdie – Edward Teller

Noto colloquialmente come “il padre della bomba all’idrogeno”, il fisico Edward Teller prese parte al Progetto Manhattan nel 1943. Durante la sua partecipazione, ebbe molti scontri con Oppenheimer e in occasione dell’inchiesta intentata contro quest’ultimo fu l’unico del gruppo a testimoniare contro di lui.

Matthew Modine – Vannevar Bush

Bush è stato un ingegnere, inventore e amministratore scientifico americano che, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha diretto l’Ufficio per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo (OSRD), attraverso cui è stato avviato e inizialmente gestito il Progetto Manhattan. L’uomo ebbe un ruolo fondamentale nel convincere il governo degli Stati Uniti a intraprendere un programma d’emergenza per la creazione di una bomba atomica.

David Dastmalchian – William L. Borden

In qualità di direttore esecutivo del Comitato congiunto per l’energia atomica del Congresso, Bosh è stato uno dei più forti sostenitori dello sviluppo delle armi nucleari nel governo degli Stati Uniti. L’uomo è noto soprattutto per aver scritto una lettera in cui sosteneva che Oppenheimer fosse un agente dell’Unione Sovietica, accusa che portò nel 1954 all’inchiesta intentata al fisico.

Dopo aver esordito sul grande schermo interpretando uno degli scagnozzi del Joker ne Il Cavaliere oscuro, Dastmalchian torna a distanza di 15 anni a lavorare con Nolan.

Gary Oldman – Harry S. Truman

Presidente degli Stati Uniti dal 1945 al 1953, poco dopo il suo insediamento alla Casa Bianca Truman autorizzò l’utilizzo della bomba atomica contro Hiroshima e Nagasaki. Durante la Guerra Fredda, fu il promotore della cosiddetta “dottrina Truman” per la quale si adottò il celebre piano Marshall.

In Oppenheimer è ritratto da Gary Oldman, noto come commissario Gordon nella trilogia del Cavaliere Oscuro.

Il resto del cast

Altri nomi importanti del cast di Oppenheimer sono quelli di Rami Malek nei panni del fisico David Hill, di Dane DeHaan in quelli dell’ufficiale dell’esercito Kenneth Nichols, di Jack Quaid in quelli del fisico Richard Feynman. Alden Ehrenreich interpreta invece un assistente del senato, Jason Clarke il giudice Roger Robb, James D’Arcy il fisico Patrick Blackett. Danny Deferrari è infine Enrico Fermi.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer nella nostra scheda.

