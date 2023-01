È polemica per la nomination di Andrea Riseborough all’Oscar come miglior attrice protagonista per To Leslie, una candidatura che ha sorpreso tutti e che ha lasciato fuori nomi quasi certi come Viola Davies (per The Woman King) e Danielle Deadwyler (per Till), sebbene non sia noto quante preferenze abbiano effettivamente ricevuto queste ultime. All’indomani dell’annuncio delle nomination, proprio la regista di Till ha espresso il suo massimo disappunto, alludendo a un’industria, quella di Hollywood, “focalizzata in maniera così aggressiva sulla difesa dei bianchi e sul perpetuare una sfacciata misoginia verso le donne nere”. Till e The Woman King, lo precisiamo, avevano alle spalle studios importanti e una campagna promozionale tradizionale e consistente, che a quanto pare non è bastata.