Quando nel 2007 Eli Roth diresse il finto trailer di un film intitolato Thanksgiving da allegare a Grindhouse, in molti vennero attratti dall’idea dietro quell’ipotetica pellicola. Pellicola che ora il regista statunitense ha deciso di girare davvero e che vede un misterioso serial killer diffondere il caos nella tranquilla cittadina di Plymouth, in Massachusetts. Un po’ Halloween e un po’ Scream, Thanksgiving sembra essere il film perfetto da vedere al cinema prima di Natale, in quel periodo poco lontano dal 31 ottobre e tanto caro al genere horror. Distribuito in Italia da Eagle Pictures, la nuova opera di Eli Roth è disponibile da oggi, 16 novembre.

In occasione dell’uscita di Thanksgiving abbiamo quindi deciso di ragionare su tutte quelle opere che puntano i riflettori verso celebri serial killer. La nostra mente è andata rapidamente a esplorare anche il mercato videoludico e ci siamo trovati a riflettere su tutti quei giochi che non solo presentano un folle omicida, ma che ci permettono pure di interpretarlo. Abbiamo quindi stilato per voi la lista dei cinque videogiochi nei quali vi potete divertire a uccidere un sacco di persone (rigorosamente virtuali, sia chiaro). In alcuni casi siamo forse usciti dallo stereotipo di assassino in stile Ghost Face, ma siamo certi che perdonerete le varie “licenze poetiche”. Vi garantiamo che è stato fatto tutto per il bene della varietà, in modo da consigliarvi cinque opere ben diversificate.

Siete pronti? Ascia in spalla e scoprite insieme a noi da che parte cominciare a cercare le vostre future vittime.

DEAD BY DAYLIGHT

Partiamo, come è giusto che sia, dal titolo che meglio riesce a rendere l’ansia di essere inseguiti da un killer e l’ebrezza di dare la caccia a un piccolo gruppo di sopravvissuti: Dead by Daylight. Titolo sviluppato da Behaviour Interactive nel 2016, Dead by Daylight è un multiplayer asimmetrico che vede un gruppo di ragazzi intenti a scappare da un omicida. Omicida che può essere uno dei tanti “mostri” creati appositamente per il gioco, ma anche uno dei personaggi provenienti dal mondo del cinema e dei videogiochi aggiunti in un secondo momento. Avete sempre sognato interpretare Freddy Krueger, Samara o Pyramid Head? Bene, ora potete finalmente farlo. E chi lo sa: magari in futuro potremo persino giocare nel ruolo del killer di Thanksgiving. Come se non bastasse: il gioco base è del tutto gratuito, relegando gli acquisti ai vari pacchetti con i numerosi personaggi da sbloccare.

MANEATER

Vi piace cacciare le vostre prede, ma pensate che farlo su due gambe sia troppo facile? Ebbene, con Maneater i ragazzi di Tripwire Interactive hanno dato a tutti la possibilità di vestire i panni (e le branchie) di un mostruoso squalo assassino. Dopo aver mosso i primi colpi di pinne nelle torbide acque di Port Clovis, il nostro squalo potrà inoltre ottenere nuovi poteri e nuovi modi per procacciarsi il cibo. Insomma: il gioco parte come un film di Steven Spielberg, ma si tramuta rapidamente in un’avventura assurda in stile Asylum. Non che ci sia nulla di male in questo. Anzi, in alcuni casi il gioco si prende volutamente poco sul serio, inserendo personaggi sopra le righe come il narratore (interpretato da Chris Parnell), che vanta ben 90 battute diverse solamente per commentare la truculenta morte di un essere umano avvenuta in seguito al suo incontro con il nostro squalo.

PLAGUE INC.

Qual è la forma del killer perfetto? Di quel killer che può uccidere milioni (se non miliardi) di persone senza venire mai fermato? Semplice: un virus. Lo sanno bene i ragazzi di Ndemic Creations, che nel 2012 hanno pubblicato su iOS e Android Plague Inc., gioco di strategia nel quale siamo chiamati a sterminare l’intera razza umana. Dopo aver scelto la “classe” del nostro personaggio (virus, batterio o fungo) dovremo lentamente diffondere la nostra presenza nei vari continenti, combattendo e rafforzandoci per evitare che i Paesi più avanzati riescano a trovare una cura per la nostra esistenza. Ovviamente i dev hanno ben pensato anche di inserire una modalità di gioco nella quale combattere questa infezione, ma ammettiamolo: non è altrettanto divertente.

ALIEN VERSUS PREDATOR

Con questa nostra quarta scelta potete scegliere quale celebre killer dallo spazio interpretare! In Alien Versus Predator, infatti, potete vestire sia i panni del celeberrimo Xenomorfo, che quelli corazzati del letale alieno cacciatore di teste. Per essere precisi, ci sono diversi giochi che presentano questo titolo. Il nostro consiglio, nel caso vogliate provare l’ebbrezza della caccia, è di puntare su quello del 1999 sviluppato da Rebellion Developments e su quello del 2010, sempre ad opera del team britannico. In entrambi i casi si può provare una sensazione di onnipotenza dovuta al controllare creature tanto potenti, mentre si cerca di avere la meglio sui “deboli” umani. Umani che, in fin dei conti, possono sempre essere armati di bocche da fuoco, ma che senza il sangue acido e devastanti bombe nascoste nel proprio avambraccio possono fare veramente poco contro la furia dei nostri assassini.

AMONG US

Chiudiamo la lista con Among Us, celeberrima opera sviluppata da Innersloth nel 2018, ma esplosa solamente due anni dopo durante il periodo del Covid. In questa avventura un gruppo di astronauti dovrà compiere diverse semplici azioni per preservare la propria vita a bordo della nave spaziale, rimanendo però sempre vigili. Tra le fila dell’equipaggio, infatti, si nascondono dei mutaforma omicidi con il solo scopo di sterminare gli esseri umani. Among Us è un titolo multiplayer e, per questo, ogni personaggio è interpretato da un giocatore reale, che dovrà scagionarsi nel caso venga additato da tutti gli altri come il possibile colpevole degli efferati omicidi. Un’opera free-to-play perfetta per qualche serata spensierata e in grado di portare diverse ore di divertimento a chiunque decida di avvicinarsi. Inutile dire che, anche in questo caso, interpretare il villain è senza dubbio più divertente del vestire i panni delle povere vittime.

E voi che cosa ne pensate? Andrete a vedere Thanksgiving? Quali titoli di questa lista avete già giocato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok incluso).

Classifiche consigliate