“Three is a magic number” diceva quella canzone, ma si sa che in realtà il vero numero perfetto è il 10, o X se siete affezionati agli antichi Romani. E quindi con l’imminente uscita di Fast X possiamo affermare senza tema di smentita che Fast & Furious sta per diventare il franchise perfetto: dieci capitoli tondi tondi, in un costante crescendo di incassi, di fama e anche di impatto sul panorama culturale – chiunque vi direbbe che, per esempio, per il concetto di “famiglia” esiste un prima e un dopo Fast & Furious, un film che messo in soffitta le vetuste definizioni di “padre” e “madre” sostituendole entrambe con “Vin Diesel”.

Se preferite le macchine ai superpoteri (e ultimamente se vi piace vedere macchine e superpoteri insieme), ci sono ottime probabilità che la saga di Fast & Furious sia stato il vostro Marvel Cinematic Universe negli ultimi vent’anni. Stiamo parlando dell’ottava serie cinematografica più fruttuosa di sempre, un colosso da oltre sei miliardi di dollari che ha lanciato una serie di carriere (non solo Vin Diesel e Paul Walker ma anche, per dirne una, Gal Gadot) e soprattutto si è inventata un punto d’incontro tra le esigenze del blockbuster moderno e le esagerazioni senza vergogna del classico cinema di genere.

Fast X potrebbe essere il coronamento di questa rincorsa durata più di vent’anni, e nell’attesa dell’annuncio di un Fast XI girato interamente sulla Luna abbiamo pensato di ripercorrere la storia del franchise, a partire dal primo storico capitolo datato 2001.

Qui sotto trovate i link per accedere a tutti i capitoli di questa storia vissuta un quarto di miglio alla volta.

Fast & Furious dalla partenza all’arrivo

Capitolo 1: Fast and Furious, prove tecniche di famiglia

