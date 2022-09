After 4: Tessa e Hardin nel nuovo trailer e nelle immagini ufficiali

Sarà dal prossimo 28 settembre in streaming esclusivo su Amazon Prime Video After 4 (After Ever Happy), il quarto capitolo della nota saga di Tessa e Hardin tratta dai romanzi di Anna Todd.

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il nuovo trailer ufficiale diffuso online da Prime Video.

Qua sotto ecco anche una galleria con le immagini ufficiali del film:

Nel comunicato stampa diffuso da Amazon possiamo leggere:

In After 4 ritroviamo Tessa e Hardin ad un bivio: Tessa continuerà nel tentativo di salvarlo e di salvare la loro relazione, o sarà tempo di salvare se stessa? Mentre Hardin resta a Londra dopo il matrimonio di sua madre e sprofonda nell’oscurità, Tessa torna a Seattle e deve affrontare una tragedia. Se vogliono che il loro amore sopravviva, innanzitutto dovranno lavorare su loro stessi. Ma le loro strade li ricondurranno l’uno dall’altra? After 4 vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin alla guida di un cast corale che comprende Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer e Atanas Srebrev.

Il film è diretto da Castille Landon e prodotto da Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz, Nicolas Chartier, Jonathan Deckter e Hero Fiennes Tiffin. Executive producer sono Andrew Panay, Eric Lehrman, Courtney Solomon e Mark Canton.

