Amazon Prime Italia ha diffuso in rete il poster italiano e il trailer sottotitolato di, progetto cinematografico basato sul romanzo di Olen Steinhauer (che ha anche curato la sceneggiatura) diretto da Janus Metz (Armadillo) con protagonista Chris Pine.

Nel cast, al fianco di Pine, troviamo anche Thandiwe Newton, Laurence Fishburne e Jonathan Pryce .

Il film sarà disponibile su Prime Video dall’8 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

La descrizione ufficiale del lungometraggio:

Quando due agenti della CIA ed ex amanti, (Chris Pine e Thandiwe Newton) si riuniscono per indagare su un dirottamento terroristico, si rendono conto che non tutto è come sembra. In questo thriller oscuro e misterioso devono decidere di chi ci si può fidare e chi invece è stato compromesso. Basato sull’omonimo romanzo di Olen Steinhauer. Guarda All The Old Knives su Prime Video dall’8 aprile 2022.

FONTE: Amazon Prime Video