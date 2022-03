Con l’uscita dioramai dietro l’angolo, inizia a farsi martellante la promozione e la quantità di materiale sul film di David Yates atteso per il 13 aprile in Italia.

In alto e a seguire, ad esempio, potete ammirare il trailer giapponese sottotitolato in italiano e la locandina giapponese con tutti i protagonisti del film:

Come vi abbiamo comunicato alcuni giorni fa, inoltre, Animali Fantastici 3 ha ricevuto il via libera per l’uscita in Cina. Si tratta comunque di un’ottima notizia per la Warner Bros., l’ennesima dopo l’uscita di Matrix Resurrections (dove ha incassato 13.5 milioni dei 156 globali) e di The Batman (in arrivo il 18 marzo). Come svelato dal nuovo poster, il film arriverà in Cina l’8 aprile e pertanto sarà uno dei primi mercati assieme al Giappone in cui uscirà.

Chiudiamo con la notizia che la prima mondiale del film si terrà a Londra il 29 marzo, perciò mancano pochissime settimane alla prima proiezione del film.

#WizardingWednesdays are back! ✨ Want the chance to win tickets to the World Premiere of Fantastic Beasts: The #SecretsofDumbledore?

Enter now! https://t.co/pVvkvZNwnq pic.twitter.com/d02CtwEoJ4 — WarnerBrosUK (@WarnerBrosUK) March 2, 2022

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) arriverà nei cinema italiani il 13 aprile.

