Comincia l’ultima fase della campagna promozionale di, con i primi spot e le clip dal film di David Yates.

Qui in alto potete ammirare la primissima clip in cui Silente spiega il funzionamento del patto di sangue a Theseus e Newt. Quando Theseus gli chiede cos’è che l’abbia spinto a crearlo con Grindelwald, Silente risponde: “L’amore… l’arroganza, l’ingenuità. Scegli tu il veleno“.

In un altro spot, invece, che si concentra su un incontro al ristorante tra Grindelwald e Silente, c’è un momento in cui Albus confessa di aver provato amore in giovinezza.

“Sei stato tu a dirmi che potevamo cambiare il mondo” gli dice Grindelwald. “Perché ero innamorato di te” ribatte Silente.

In altri due spot, invece, finalmente abbiamo un primo sguardo a Tina Goldstein, interpretata da Katherine Waterston, assente dalla campagna promozionale fino ad oggi. Questa volta il personaggio farà una brevissima apparizione.

Ecco due fotogrammi:

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) arriverà nei cinema italiani il 13 aprile.

