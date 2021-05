Lo staff disi è già riunito nel parco di Disney California Adventure, come dimostra il nuovo video diffuso da Disney Parks.

Il filmato, come potete vedere, ci mostra le divise dello staff che saranno uniche per ogni settore e area della nuova esperienza coinvolgente.

Ricordiamo che finiti i lavori e con l’emergenza in rientro, l’Avengers Campus sorto al Disney California Adventure ad Anaheim aprirà ufficialmente il 4 giugno ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort.

L’area è sempre stata considerato dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. Nella prima fase di apertura, il campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel.

