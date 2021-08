LEGGI ANCHE – Welcome to the Blumhouse: svelati i titoli dei 4 nuovi progetti horror in arrivo su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha diffuso in rete il trailer sottotitolato in italiano di(Welcome to the Blumhouse), serie antologica horror composta da 4 nuovi lungometraggi.

I titoli delle opere sono: Bingo Hell, Black as Night, Madres e The Manor. I primi due saranno disponibili in streaming dal 1° ottobre. Gli altri due dall’8 dello stesso mese.

Gigi Saul Guerrero ha diretto Bingo Hell basandosi su una sceneggiatura di Shane McKenzie, Gigi Saul Guerrero e Perry Blackshear. Il cast comprende Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson.

Black as Night è stato diretto da Maritte Lee Go ed è basato su una sceneggiatura scritta da Sherman Payne. Nel cast troveremo Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Mason Beauchamp, Abbie Gayle with Craig Tate e Keith David.

Ryan Zaragoza ha diretto Madres. La sceneggiatura è curata da Marcella Ochoa e Mario Miscione. Nel cast troviamo Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill e Elpidia Carrillo.

Ed infine Axelle Carolyn ha scritto e diretto The Manor, il cui cast comprende Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane.

FONTE: Amazon Prime Video Italia