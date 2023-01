Black Panther: Wakanda Forever in streaming su Disney+ dal 1 febbraio

È ufficiale: dopo le indiscrezioni delle ultime ore, diffuse dopo che era trapelata un’immagine della schermata di Disney+ con la data ufficiale, oggi i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente che Black Panther: Wakanda Forever arriverà in streaming il 1 febbraio.

La pellicola di Ryan Coogler farà quindi il suo debutto sulla piattaforma dopo 84 giorni dall’uscita nei cinema di tutto il mondo: si tratta di circa tre mesi, una finestra di esclusiva cinematografica “concessa” al blockbuster anche e soprattutto per via del grande successo ottenuto al box-office e alla relativa tenuta che sta avendo tutt’ora. Nel weekend di Capodanno, infatti, risultava ancora al terzo posto negli Stati Uniti (mentre in Italia non è più in programmazione).

In tutto il mondo, lo ricordiamo, il film ha incassato più di 820 milioni di dollari complessivi.

Trovate uno spot che annuncia il lancio del film su Disney+ qui sopra, mentre qui sotto è disponibile un nuovo poster. Tutte le informazioni sul film sono disponibili nella nostra scheda.