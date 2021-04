Amazon Prime Video ha annunciato oggi l’arrivo di uno speciale diviso in più parti intitolato in originale: lo speciale conterrà materiale inedito e dietro le quinte della commedia, con protagonisti Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova.

Il materiale inedito conterrà, tra le altre cose, scene inedite di Borat in “lockdown” assieme ai due cospirazionisti durante la pandemia, sua figlia Tutar in visita a un salone di bellezza che chiede di somigliare ad R. Kelly, stralci aggiuntivi delle conversazioni tra Borat e Jeanise Jones, la babysitter di Tutar, e un’intervista tra Tutar e una coppia su Zoom… incentrata sul “distanziamento sociale” tra Melania e Donald Trump.

In altre scene, tratte dal dietro le quinte, vediamo la reazione di Sacha Baron Cohen all’esilarante sequenza del comizio di estrema destra sul palco del quale si è esibito scatenando un putiferio.

Potete vedere il trailer qui sopra, non è stata ancora diffusa una data di lancio degli speciali.

Vi ricordiamo che il film ha vinto due Golden Globe – miglior film musical/commedia e miglior attore in una commedia. Maria Bakalova è candidata all’Oscar come migliore attrice non protagonista, mentre il film è candidato all’Oscar come miglior sceneggiatura adattata.