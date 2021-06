Amazon ha diffuso una nuova clip tratta dallo special in tre parti composto da scene tagliate di, e disponibile su Prime Video ormai da qualche settimana negli Stati Uniti (in Italia non è uscito).

La scena tagliata in questione si intravedeva nei trailer e negli spot del film, ma non è mai finita nel final cut del film. Ora è disponibile per intero su YouTube, e mostra Borat che prende lezioni di golf, lo sport “creato dalla famosa star dello sport McDonald Trump”. Si tratta di quattro minuti di gag slapstick semplicemente esilaranti in cui il giornalista Kazako mette a dura prova la pazienza dell’insegnante. Potete vederla qui sopra!

Ricordiamo che lo special in tre parti contiene, tra le altre cose, scene inedite di Borat in “lockdown” assieme ai due cospirazionisti durante la pandemia, sua figlia Tutar in visita a un salone di bellezza che chiede di somigliare ad R. Kelly, stralci aggiuntivi delle conversazioni tra Borat e Jeanise Jones, la babysitter di Tutar, e un’intervista tra Tutar e una coppia su Zoom… incentrata sul “distanziamento sociale” tra Melania e Donald Trump.

Questi i titoli dei tre segmenti:

Borat: VHS Cassette of Material Deemed “Sub-acceptable” by Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision

Borat’s American Lockdown

Debunking Borat

Borat Seguito di film cinema: Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan è uscito su Amazon Prime Video il 23 ottobre.

Vi ricordiamo che il film ha vinto due Golden Globe – miglior film musical/commedia e miglior attore in una commedia ed è stato in corsa agli Oscar, senga aggiudicarsi nulla, in due categorie: migliore attrice non protagonista e come miglior sceneggiatura adattata.

