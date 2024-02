Il prossimo 28 febbraio ritroveremo Timothée Chalamet e Zendaya nei panni, rispettivamente, di Paul Atreides e Chani in Dune 2 di Denis Villeneuve.

La seconda parte dell’adattamento cinematografico del primo libro della saga di Dune scritta da Frank Herbert continuerà a esplorare la relazione fra i due personaggi che, nel primo capitolo, era solo stata tratteggiata.

Ed è proprio di questa relazione che ha discusso Zendaya durante un’intervista per la promozione stampa di Dune 2 in cui ha spiegato che le dinamiche fra Paul e Chani saranno anche più complicate e complesse rispetto a quelle del libro.

Circa le scelte stilistiche e narrative operate da Denis Villeneuve, co-sceneggiatore del kolossal insieme a Jon Spaihts, dice che, rispetto a quanto raccontato nel libro alla base del blockbuster, è stato fondamentale capire bene come costruire la storia d’amore cinematografica fra Paul Atreides e un personaggio come Chani che, per sua natura, pareva essere la persona meno propensa alla cosa:

Parlando di alcuni cambiamenti e differenze dei personaggi (rispetto al libro) credo che qualcosa che Denis ha elaborato di nuovo per Chani è permetterle di avere le sue idee, un suo spirito personale riguardo alla sua percezione di Paul e in merito a quello che pensa di lui. In virtù di ciò e alla luce di quello che lui rappresenta per lei, otteniamo qualcosa di un po’ più complicato, qualcosa contro cui lei deve combattere.

La storia d’amore fra loro due non è necessariamente un dato di fatto assodato in quanto tale; non è qualcosa che, per lei, sembra naturale. Non credo che si sia mai neanche permessa di pensare neanche al semplice concetto dell’innamorarsi, che ora vediamo presentato nella persona che pareva meno propensa alla cosa. È una situazione gravosa anche solo per la grande quantità di volontà che le sarebbe richiesta per essere vulnerabile con qualcuno o aprirsi con qualcuno, ed è qualcosa di davvero significativo per un personaggio come lei.

Per noi, era importantissimo cercare di capire quali potevano essere quei momenti in cui Paul poteva guadagnarsi un posto nel suo cuore, nel suo spazio e nella sua famiglia. Nel suo mondo. Ed è così che abbiamo cercato di costruire una vera storia d’amore. Dovevamo guadagnarcela anche dietro la telecamera. Come finisce alla fine? Lo scopriremo. Staremo a vedere. Ma c’è molta complessità interna, molta turbolenza emotiva dentro di lei.