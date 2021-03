di Christopher Nolan è, sostanzialmente, l’unico blockbuster americano arrivato nei cinema delle due sponde dell’Atlantico durante la pandemia. Come noto, il regista inglese è da sempre uno strenuo sostenitore dell’esperienza cinematografica e le sue uscite al tempo della release dihanno dato origine alla ben nota wave di meme “watching Dunkirk the way Nolan intended it” in cui la pellicola del filmmaker veniva vista su schermi “leggermente” più piccoli di quelli IMAX, dal monitorino di un, a quello di uny passando per il display di un frigorifero smart o un

In occasione dell’uscita nei cinema di Tenet, questo meme ha avuto una vera e propria seconda vita fino ad arrivare a quello che il canale WULFF DENN ha pubblicato ieri su YouTube: un tutorial per mettere la pellicola in questione nella cartuccia di un Game Boy Advance SP, la celeberrima console portatile della Nintendo uscita il 28 marzo del 2003 nei negozi. Potete ammirare il procedimento, nonché la resa di Tenet sul piccolo schermo dell’handheld, grazie al player posto nella parte alta di questo articolo.

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film è uscito al cinema grazie alla Warner Bros. Pictures il 26 agosto 2020.