Elvis: Austin Butler ci racconta come ha ottenuto la parte e del suo rapporto con il successo!

Per l’uscita di Elvis al cinema, nell’estate del 2022, abbiamo incontrato il protagonista Austin Butler. Ora, in occasione della Notte degli Oscar, vi proponiamo l’intervista realizzata da Gabriele Niola con l’attore candidato come migliore interprete maschile.

A Niola ha raccontato, tra le altre cose, come ha ottenuto la parte del Re del Rock:

Sì, ho… La prima cosa che ho mandato a Baz è stata una registrazione, che è uscita fuori mentre pensavo a cosa mandargli. E ho iniziato con… Non ci eravamo ancora conosciuti e io cercavo di assorbire quanto più possibile sulla vita di Elvis. Ho pensato di fargli avere una registrazione di me che canto una canzone e ho scelto quella del suo primo film, “Love Me Tender”. L’ho rivista e non potevo assolutamente mandarla. Era un’imitazione. La cantavo superficialmente. Così mi sono rimesso al lavoro, a riflettere su come approcciarmi alla cosa. Poi, una notte mi sono svegliato dopo aver avuto un incubo in cui mia madre, che è morta quando avevo 23 anni, era viva e moriva di nuovo. È stata una cosa che ho scoperto su Elvis: sua madre morì quando lui aveva la stessa età. Quella mattina ho pensato: “Beh, sarà una giornata orribile, o potrei incanalare l’emozione che sento.” Elvis metteva sempre le sue emozioni nelle canzoni. Così mi sono messo seduto al pianoforte iniziando a suonare e ho impostato la videocamera. Mi sono registrato mentre suonavo “Unchained Melody”, ma l’ho cantata per mia madre in quel momento, non per un’altra donna. Mi ero appena svegliato. I capelli erano in disordine. Non stavo pensando a fare cose per poter somigliare a Elvis, ma stavo usando qualcosa di molto profondo e mio incanalandolo nella canzone. È stata quella la registrazione che ho fatto avere a Baz. Non sapeva chi fossi, ma quella registrazione mi ha portato a lui. È stata anche la base su cui ho costruito il resto: volevo approcciarmi a questa icona, a questa persona che sembra straordinaria o una caricatura a un livello umano, ed è ciò che ho cercato di fare.