La Warner Bros. ha condiviso una nuova preview di, il biopic diretto da Baz Luhrmann che farà il suo debutto al Festival di Cannes per poi arrivare al cinema. Si tratta di un montaggio di clip dalla sequenza in cui Elvis fa il suo debutto davanti al pubblico, apparendo dapprima impacciato e poi… conquistando le ragazze in sala con un ballo scatenato. Potete vederla qui sopra!

Il film arriverà al cinema negli Stati Uniti il 24 giugno 2022.

Trovate tutte le informazioni su Elvis nella nostra scheda.