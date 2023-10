È uscito nei cinema italiani L’esorcista – il credente, il film di David Gordon Green che rilancia il franchise con la produzione della Blumhouse, come avvenuto con la trilogia di Halloween da lui diretta.

Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il regista per un’intervista in occasione del lancio, e con lui abbiamo parlato della difficoltà di fare un sequel diretto di un successo come quello di William Friedkin, dopo che in molti hanno provato a proseguire la saga con risultati poco soddisfacenti. Green ci ha spiegato che in questo senso è stato fondamentale poter coinvolgere Ellen Burstyn, ma ha anche parlato di come le possessioni simultanee e l’introduzione di altre religioni abbia permesso al film di percorrere strade nuove.

Nel cast di L’Esorcista – Il credente troviamo Leslie Odom, Jr., Ann Dowd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Butz, Lidya Jewett, Olivia O’Neill, Ellen Burstyn.

