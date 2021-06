La Warner Bros ha diffuso oggi il trailer di, un nuovo thriller fantascientifico scritto e diretto dalla produttrice esecutiva di Westworld

Il film riunisce nuovamente insieme Hugh Jackman e Rebecca Ferguson, dopo che i due hanno condiviso lo schermo in The Greatest Showman nel 2017.

La pellicola sarà nei cinema italiani il 26 agosto, mentre negli Stati Uniti e su HBO Max il 20 agosto.

Dalla scrittrice/regista/produttrice Lisa Joy arriva il thriller d’azione di Warner Bros. Pictures “Frammenti Dal Passato – Reminiscence”, interpretato da Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandiwe Newton.

Ecco la sinossi:

Nick Bannister (Jackman), è un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?