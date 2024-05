Picturehouse ha pubblicato il trailer di Frank Miller American Genius, documentario dedicato all’iconico autore di fumetti.

Il documentario presenta interviste e cameo dei suoi ammiratori, studenti e collaboratori, come Neal Adams, Robert Rodriguez, Jessica Alba, Jim Lee, Zack Snyder, e perfino Stan Lee. Il film è stato prodotto, scritto e diretto da Silenn Thomas, collaboratrice di lunga data di Miller, tramite la società Frank Miller Ink del duo. A New York, patria dello scrittore, verrà trasmesso anche nei cinema per un solo giorno.

American Genius esplora la carriera di Miller, il leggendario artista e scrittore dietro opere fondamentali come Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Sin City e 300, che ha scritto e disegnato fumetti chiave con Batman, Daredevil e Wolverine in storie che hanno definito i personaggi per decenni attraverso diversi mezzi.

FRANK MILLER: AMERICAN GENIUS documenta il viaggio unico di un artista americano senza precedenti. Il film esplora il mezzo secolo di carriera del leggendario artista e scrittore di fumetti. Realizzato per i suoi fan in seguito a un’esperienza di pre-morte, il documentario approfondisce l’influenza radicale e determinante di Miller sull’arte, sulla narrazione e sulla cultura. Seguendo i suoi inizi in una piccola città nel Vermont, a New York City, Hollywood e oltre; questo documentario intimo approfondisce i suoi fallimenti, successi, autodistruzione e riscoperta.

Fonte: The Hollywood Reporter

