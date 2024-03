La Sony ha diffuso online la prima clip tratta da Ghostbusters: minaccia glaciale, la nuova pellicola della storica saga nata con il leggendario film del 1984 diretto da Ivan Reitman.

Nell’estratto, che trovate nella parte superiore di questa pagina, Gary Grooberson (Paul Rudd), Callie Spengler (Carrie Coon), Phoebe Spengler (Mckenna Grace) e Trevor Spengler (Finn Wolfhard) vanno all’inseguimento del fantasma del Drago delle Fogne.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

