Giffoni Film Festival 2022: intervista a Francesco Di Leva

A Giffoni Film Festival 2022 il nostro Francesco Alò ha incontrato l’attore Francesco Di Leva.

Tanta l’emozione all’incontro con l’attore e regista Francesco Di Leva. Come interprete teatrale partenopeo, Di Leva si distacca dal leggendario blocco di classici napoletani visti solitamente sui palcoscenici, per portare in scena nuovi drammi e nuove commedie. Perfetta sintesi di un modello di recitazione sublime che si pone il compito d’intrattenere il pubblico e d’insegnargli qualcosa. Durante l’incontro l’attore ha approfondito particolarmente quello che è il rapporto con la città in cui è nato e cresciuto, Napoli, e in particolare, il quartiere di San Giovanni a Teduccio. Nel 2007, lo spettacolo Teatrale Gomorra di Roberto Saviano e Mario Gelardi, Vincitore del Premio Gli Olimpici del Teatro di quell’anno, compie un lungo viaggio sui palcoscenici d’Italia e d’Europa.

Il regista e autore Giuseppe Miale di Mauro, e gli attori Francesco di Leva, Adriano Pantaleo, protagonisti di quello spettacolo, maturano l’idea che bisogna unire le forze artistiche e la coscienza civile per un teatro di qualità che sia impegno, comunicazione, crescita culturale. Da allora, con una forza magnetica che ha il sapore della condivisione e dell’attivismo artistico, le fila del gruppo si sono ingrandite, includendo risorse umane e professionali necessarie alla realizzazione di nuovi spettacoli. Attecchire sul territorio in maniera incisiva, investire nella cultura e nell’arte convinti che costituisca sempre una politica vincente e restituire alla città gli stimoli e le energie che si ricevono, sono le motivazioni che spingono a cercare un luogo, uno spazio per il teatro nel quale poter far nascere e vivere progetti teatrali. Nel cuore di San Giovanni a Teduccio, quartiere della zona est di Napoli, la palestra di una scuola abbandonata da anni diventa così il Nest, Napoli Est Teatro, un teatro, un palco dalle dimensioni invidiabili, una platea per cento spettatori. In breve tempo l’ex palestra si trasforma nello scenario ideale per la realizzazione di lavori teatrali, ma anche per iniziare ad immaginare una stagione di teatro professionale. Presenti all’incontro anche un gruppo di ragazzi che partecipano al progetto Nest. I giovani attori, raccontando la loro esperienza, hanno espresso ai ragazzi quanto il progetto Nest e la recitazione li abbiano aiutati nella loro formazione e nell’acquisire una visione del mondo più aperta e artistica. Il messaggio che Francesco Di Leva ha voluto trasmettere ai ragazzi è un messaggio di coraggio e passione.