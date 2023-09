Toho ha diffuso in rete il trailer di Godzilla Minus One, 33° lungometraggio dedicato all’iconico Kaiju.

Il progetto, scritto, prodotto e diretto da Takashi Yamazaki, meglio conosciuto per aver diretto Stand by Me Doraemon e Lupin III: The First, sarà disponibile nelle sale giapponesi a novembre e in quelle americane a dicembre.

