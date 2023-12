Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki sta ottenendo un ottimo riscontro commerciale al box-office, non solo nipponico. Ad oggi, il monster movie ha incassato ben 64 milioni di dollari a livello globale (fonte: Box Office Mojo) nonostante un budget che, come ha raccontato di recente il filmmaker giapponese citato, non arriva neanche a 15 milioni di dollari.

Ebbene, la casa di produzione della pellicola, la Toho, ha annunciato che Godzilla Minus One tornerà nei cinema giapponesi a gennaio in una versione in bianco e nero che, come potete vedere dal promo qua sopra, risulta un perfetto omaggio al primo, leggendario Gojira del 1954 diretto da Ishirō Honda.

Qua sotto potete ammirare anche un poster:

Da un Q&A è arrivata invece una nuova considerazione di Takashi Yamazaki su un eventuale sequel di Godzilla Minus One. Il regista spiega che se mai dovesse dirigerlo:

Le mie sincere sensazioni si basano sul fatto che mi piacerebbe vedere il proseguimento della storia di quelle persone. Se potessi realizzare un sequel di Godzilla Minus One, mi piacerebbe fare un film che racconti ciò che accade a loro dopo il primo.

Tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Twitter