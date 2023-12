Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki e Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki hanno entrambi registrato delle performance notevolissime al box-office statunitense (ECCO I DETTAGLI) della scorsa settimana e, a quanto pare, i collegamenti fra il “kaiju eiga” e lo Studio Ghibli non si limitano a questa fortunata circostanza.

Già perché Takashi Yamazaki ha spiegato che c’è un film specifico dello Studio Ghibli che ha usato come fonte d’ispirazione “inconscia” di Godzilla Minus One, ovvero Principessa Mononoke, pellicola del 1997 scritta e diretta dal maestro Miyazaki.

Il filmmaker racconta a Inverse:

Hai dimestichezza con Principessa Mononoke e con il modo in cui inizia? Questa cosa l’ho realizzata dopo aver finito Minus One mentre iniziavo a riflettere sull’intero processo. Questa cosa è molto specifica della cultura giapponese e ha radici sia nello shintoismo che nell’animismo, ma all’inizio di Mononoke, la gente deve calmare lo spirito infuriato. Volevo creare un Godzilla con uno stile molto simile.

Poi aggiunge:

Volevo che Godzilla apparisse come l’incarnazione fisica di una sorta di energia negativa legata alle paure, preoccupazioni e disillusioni delle persone. Noi, intendo noi esseri umani, non siamo necessariamente lì per uccidere Godzilla. Siamo lì per placarlo. Minus One riguarda il dare un nome e un volto a qualcosa di spaventoso e invitare il pubblico a calmare quella presenza negativa attraverso l’esperienza condivisa che si ha con il guardare il film.