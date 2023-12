Calano gli incassi negli Stati Uniti: solo 72.8 i milioni di dollari raccolti in questo secondo weekend di dicembre, il 93% rispetto a un anno fa ma il 38% rispetto all’epoca pre-pandemica. Mancano i blockbuster, ovviamente, quindi ci si rifarà il prossimo weekend, ma intanto è interessante notare come il cinema giapponese e l’offerta diversificata abbiano conquistato il box-office nordamericano in quella che è una palese conseguenza degli scioperi, che hanno causato numerosi rinvii.

A dominare la classifica troviamo Il ragazzo e l’airone, che incassa 12.8 milioni di dollari, diventando il miglior esordio di sempre per un film anime originale e il miglior esordio per un film di Miyazaki. A livello globale, la pellicola ha già raggiunto gli 84 milioni di dollari, di cui 56 nel solo Giappone.

Seconda posizione per Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che raccoglie altri 9.4 milioni di dollari salendo a 135 milioni complessivi (che diventano 280 in tutto il mondo). Si tratta di un ottimo risultato, soprattutto visto che il film è costato un centinaio di milioni, e a questo punto a fine corsa supererà i 150 milioni negli USA e i 300 in tutto il mondo.

Al terzo posto troviamo Godzilla Minus One, con altri 8.3 milioni di dollari e un totale di 25.3 milioni di dollari: è il maggiore incasso di sempre negli USA per un film live action giapponese.

Quarta posizione per Trolls 3: tutti insieme, che tiene bene e incassa 6.2 milioni di dollari, per un totale di 83.1 milioni di dollari (che salgono a 173 in tutto il mondo). Quinto posto per Wish, che incassa 5.3 milioni di dollari e sfiora i 50 milioni complessivi. Scivola al sesto posto Renaissance: a film by Beyoncé, che incassa solo 5 milioni di dollari, perdendo il 77% (molto più di Taylor Swift: The Eras Tour e altri film-concerto simili). Complessivamente la pellicola ha raccolto 28 milioni di dollari complessivi, che salgono a 33 in tutto il mondo.

Intanto, si fa notare Povere creature, che debutta con ben 644 mila dollari in soli nove cinema, ottenendo 72 mila dollari di media per sala: la terza migliore dell’anno e la migliore dell’autunno. La distribuzione platform aiuterà il passaparola in vista della stagione dei premi, il film Searchlight poi continuerà ad ampliare il numero di sale.

Sul fronte internazionale, in attesa dell’uscita americana, Wonka ha debuttato in 37 territori raccogliendo ben 43.2 milioni di dollari, un risultato ben al di sopra delle aspettative. Tra tutti, spicca il Regno Unito in cui ha incassato ben 11.1 milioni di dollari. Buono anche l’esordio di Prendi il volo – Migration, con 6.5 milioni in una manciata di territori.

INCASSI USA 8-10 DICEMBRE 2023

The Boy and the Heron (GKIDS): $12,836,313, Totale: $12,836,313 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Lionsgate): $9,400,000, Totale: $135,655,926 Godzilla Minus One (Toho Interna…): $8,342,710, Totale: $25,344,044 Trolls Band Together (Universal): $6,200,000, Totale: $83,081,775 Wish (Walt Disney): $5,300,000, Totale: $49,412,846 RENAISSANCE: A Film by Beyoncé (AMC Theatres…): $5,000,000, Totale: $28,051,164 Napoleon (Sony Pictures): $4,200,000, Totale: $53,094,572 Waitress: The Musical (Bleecker Street): $3,237,875, Totale: $3,909,980 Animal (Moksha Movies): $2,275,000, Totale: $11,552,377 The Shift (Angel Studios): $2,159,077, Totale: $8,501,877

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate