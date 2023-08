Come noto, il film di Gran Turismo in arrivo a settembre in Italia è incentrato sulla vera storia Jann Mardenborough, interpretato nella pellicola da Archie Madekwe.

La nuova featurette pubblicata dalla Sony è incentrata tutta la sua storia e potete ammirarla qui in alto.

Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp (regista di District 9, Elysium) e vede nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Daniel Puig, Josha Stradows, Darren Barnet e Thomas Kretschman.

Gran Turismo sarà nei cinema italiani dal prossimo 20 settembre. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!