Una scena tagliata da Guardiani della Galassia 3 mostra il destino dell’Alto Evoluzionario dopo la battaglia finale del film.

Se a prima vista l’antagonista poteva apparire morto, un addetto agli effetti visivi aveva già fatto notare alcune settimane fa come in realtà nel montaggio finale Drax lo trasportasse fuori dalla navicella e lo stesso James Gunn aveva poi confermato che sarebbe stato imprigionato su Ovunque.

Il destino del personaggio è così confermato in una scena tagliata che è ora disponibile, come potete vedere qui in alto.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è arrivato al cinema lo scorso 3 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

