Come abbiamo visto, James Gunn ha partecipato, come ospite, al podcast Inside of You condotto dall’attore Michael Rosenbaum (Lex Luthor nella serie Smallville) e ha affrontato una serie di argomenti tra cui anche la fine delle riprese di Guardiani della Galassia Volume 3.

Il regista ha parlato nello specifico del discorso finale di Chris Pratt: “Ha tenuto un discorso bellissimo e ha pianto… io no, ma lui piangeva abbondantemente. Piangeva come un bambino ed è stato un po’ imbarazzante, non la smetteva più“.

Ha poi aggiunto: “Durante il discorso è tornato a leggere tutti gli articoli sui Guardiani prima dell’uscita del film che preannunciavano che sarebbe stato il primo flop della Marvel“.

Dopo aver preso in giro il collega, Gunn ha ammesso che ha trovato quel discorso commovente.



Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate