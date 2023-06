Come abbiamo visto, James Gunn ha partecipato, come ospite, al podcast Inside of You condotto dall’attore Michael Rosenbaum (Lex Luthor nella serie Smallville) e ha affrontato una serie di argomenti.

Il regista è diventato da alcuni mesi il co-presidente dei DC Studios e darà forma al nuovo DCU a partire Superman: Legacy.

Durante il podcast ha parlato ad esempio delle differenze con i film dei Marvel Studios, sottolineano gli aspetti che renderanno il DC Universe unico: “Se guardate all’UCM, ci sono pochissimi eroi tradizionali. Non c’è mai stato un personaggio con un’identità segreta fino a Spider-Man. Il loro Cap è stato trasformato in soldato anche se con una maschera. Iron Man si è rivelato al mondo alla fine del primo film perché non volevano gestire la roba dell’identità segreta. Nel DCU c’è un po’ più di fantasy perché parliamo di supereroi straordinari e per me Superman e Clark Kent sono due personaggi diversi, che bisogna rappresentare in modo realistico nel mondo DC“.

Ha poi aggiunto: “Una delle cose che amo della DC e che più mi emoziona è che parliamo di mondi alternativi. Ci sono Gotham City, Metropolis, Star City e Bludhaven, tutti questi posti diversi in una realtà alternativa che mi ricordano un po’ Westeros [nel Trono di spade]. Mi piace che sia così e che si possa avere l’occasione di costruire un vero e proprio mondo DC, perciò non è che ci limiteremo a buttare dei supereroi sulla Terra. Credo che al momento si tratti di una differenza chiave“.

