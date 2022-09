Harry Potter: dal Ballo del Ceppo a Milano al Wizarding World Festival, gli annunci per il “Back to Hogwarts”

Ieri, 1° settembre, i fan di Harry Potter hanno festeggiato il giorno legato al ritorno a Hogwarts (Back to Hogwarts) e per l’occasione la Warner Bros. ha organizzato un evento speciale in diretta streaming per scoprire tutte le novità in arrivo per il mondo del Wizarding World.

Rispetto all’anno scorso gli annunci sono stati diversi, e sebbene non abbiano toccato la parte cinematografica/televisiva del brand, dalle novità è chiara la volontà dello studio di investire nel Wizarding World.

Ecco una lista degli annunci:

Hogwarts Legacy

Di Hogwarts Legacy, l’attesissimo videogioco in arrivo a febbraio, è stata mostrata una nuova featurette durante la quale sono stati svelati alcuni dettagli. Una strizzatina d’occhio ai fan è che nel gioco le rovine del castello sono ispirate a quelle dell’attrazione di Orlando Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure. La seconda notizia è che sarà possibile collegare a Hogwarts Legacy il proprio account dell’Harry Potter Fan Club (sito e applicazione scaricabile gratuitamente) per ritrovarsi nel videogioco con la Casa di Hogwarts, la bacchetta e il Patronus già assegnati.

Sul canale Youtube ufficiale sono stati inoltre svelati dei video incentrati sulle Sale Comuni:

Harry Potter Magic Caster Wand

Come già si vociferava, la Harry Potter Magic Caster Wand sarà una speciale bacchetta magica che potrà essere collegata ai dispositivi intelligenti nelle proprie case per un’esperienza multi-sensoriale. Prossimamente sarà disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito in attesa che arrivi in altri paesi.

Harry Potter: The Exhibition

La mostra itinerante Harry Potter: The Exhibition farà tappa ad Atlanta in Georgia il 21 ottobre prima di debuttare in Europa al METAStadt di Vienna, in Austria, il 16 dicembre. I biglietti saranno messi in vendita il 28 settembre, mentre i membri dell’Harry Potter Fan Club avranno accesso anticipato il 25 settembre.

Harry Potter: Magic at Play

Harry Potter: Magic at Play partirà da Chicago l’11 novembre e sarà un’esperienza interattiva per permettere a tutta la famiglia di immergersi nei luoghi della saga di Harry Potter tra cui il salotto dei Dursley, le classi di Hogwarts e il campo di Quidditch.

Harry Potter: A Forbidden Forest Experience

L’esperienza di un viaggio nei meandri della Foresta Proibita torna anche quest’anno in altre città. Harry Potter: A Forbidden Forest Experience approderà nel Cheshire nel Regno Unito dal 15 ottobre, e a Westchester, New York, il 22 ottobre, mentre a Leesburg, in Virginia, arriverà il 29 ottobre.

Harry Potter: La celebrazione del Ballo del Ceppo

Avete mai sognato di partecipare al Ballo del Ceppo? La Warner Bros. ha annunciato che una delle prime 4 città che ospiteranno Harry Potter: A Yule Ball Celebration sarà Milano.

I biglietti saranno disponibili giovedì 8 settembre alle 11:00, ma intanto è possibile iscriversi alla lista d’attesa su Fever per avere accesso anticipato alla vendita.

L’esperienza durerà 2 ore – 2 ore e mezza e avrà i seguenti orari.

dal lunedì al giovedì: alle 18:00 e alle 21:00

Venerdì: alle 15:30, 18:30 e 21:30

Sabato: alle 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 e 21:30

Domenica: alle 10:30, 13:30, 16:30 e 19:30

L’appuntamento è fissato a partire dall’11 novembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Via San Vittore, 21, Milano.

Wizarding World Festival

Dopo la fine della Harry Potter Celebration, sono anni che i fan sperano in un evento che possa seguire la scia di quello che ogni anno succede per il mondo di Star Wars. Dal 2023 le cose sono destinate a cambiare con il Wizarding World Festival, una tre giorni di conferenze, proiezioni di film, ospiti a sorpresa, sessioni di autografi, cosplay, concorsi, opportunità fotografiche, oggetti da collezione esclusivi e annunci speciali.