nei panni di? Perché no! Il canale You Tube Jarkan ha realizzato un curioso video deepfake in cui ha inserito il volto della star di Strange Things al posto di quello di Emma Watson in alcune scene della saga cinematografica di

Potete vedere il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Qua sotto potete leggere le sinossi dei primi tre film della saga.

La pietra filosofale:

Harry Potter, rimasto orfano fin dall’infanzia, vive con i perfidi zii. Nei giorni che precedono il suo undicesimo compleanno riceve delle lettere che lo zio gli impedisce di leggere. Nonostante il trasferimento su un isola deserta Harry viene a sapere dal gigante Hagrid la vera identità dei suoi genitori: erano due potentissimi maghi morti per proteggerlo nello scontro con un mago malvagio. Le lettere erano un invito a iscriversi alla scuola di Hogwarts dove si studia magia e stregoneria. Harry si iscrive alla nuova scuola dove, con l’aiuto dei suoi nuovi amici, riuscirà a sventare il furto della pietra filosofale.

La camera dei segreti:

Harry Potter torna per il secondo anno consecutivo alla Scuola di Magia di Hogwarts, fuggendo dalla casa degli zii. Ma nell’istituto qualcosa sta attentando alla vita di tutti i “mezzosangue”, i maghi figli di persone senza poteri magici. Harry e i suoi amici decidono di indagare sul mistero che sembra racchiuso nella Camera dei Segreti.

Il prigioniero di Azkaban:

Nel terzo episodio della saga, Harry Potter ed i suoi amici Ron ed Hermione ritornano per il terzo anno alla scuola di magia di Hogwarts. Qui si trovano a fronteggiare il mistero che circonda un prigioniero la cui fuga minaccia la vita dei giovani apprendisti maghi.

Cosa ne pensate di questo suggestivo video deepfake con Millie Bobby Brown? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Jarkan