Netflix ha diffuso in rete il video musicale ufficiale di “Quiet”, canzone originale creata appositamente per Heart of Stone, il film con Gal Gadot in uscita sulla piattaforma l’11 agosto.

Il pezzo è firmato da Noga Erez. Potete vedere il video nella parte alta della pagina.

Ecco la sinossi:

Gal Gadot è Rachel Stone, l’unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

Cos’è il Cuore in Heart of Stone

Il Cuore è l’IA più potente al mondo, un’intelligenza artificiale in grado di tracciare tutta l’esistenza online di una persona e poi utilizzare quei dati per prevedere cosa potrebbe fare in futuro. Può essere una buona consigliera quando si tratta di anticipare potenziali minacce globali e neutralizzarle, ma anche diventare una minaccia essa stessa.

“Il Cuore è ciò che viene definito una IA generale – un’intelligenza artificiale in grado di fare tutto ciò che uno vuole, nel migliore dei modi,” spiega il supervisore agli effetti visivi Mark Breakspear. “Nessuno ha ancora costruito una IA generale. È collegata a un computer quantistico, molto più veloce di un computer normale. Il Cuore deve monitorare tutti i dati umani, analizzarli, trovare dei pattern e utilizzarli per fare delle previsioni. E a quel punto entra in gioco il Charter”.

Il Charter è il gruppo di spie altamente specializzate di cui fa parte l’agente Rachel Stone (Gal Gadot). Nel cast del film troviamo anche Jamie Dornan nei panni dell’Agente Parker dell’MI6, e Alia Bhatt nei panni dell’hacker Keya Dhawan. Assieme a loro anche Sophie Okonedo, Matthias Schweighofer, Jing Lusi e Paul Ready.

A produrre il blockbuster, che nelle intenzioni di Netflix dovrebbe lanciare una nuova saga, c’è la Skydance Media di David Ellison (Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick), mentre Tom Harper (Gli Aeronauti) siede in cabina di regia. Il film è scritto da Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (candidata all’Oscar per Il diritto di contare).

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Gal Gadot? Ditecelo nei commenti!

