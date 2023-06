In occasione del Tudum, Netflix ha svelato il primo trailer di Heart of Stone, il film d’azione con Gal Gadot e Jamie Dornan che arriverà sulla piattaforma l’11 agosto.

Gal Gadot è Rachel Stone, l’unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

A produrre il blockbuster, che nelle intenzioni di Netflix dovrebbe lanciare una nuova saga, c’è la Skydance Media di David Ellison (Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick), mentre Tom Harper (Gli Aeronauti) siede in cabina di regia. Il film è scritto da Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (candidata all’Oscar per Il diritto di contare).

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Gal Gadot? Diteci come sempre la vostra nei commenti!

