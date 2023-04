Manca sempre meno all’uscita di Transformers: Il risveglio, nuovo capitolo del noto franchise (guarda il trailer) in arrivo nelle sale il prossimo giugno.

Per l’occasione durante l’edizione 2023 delle NCAA Men’s Final Four su CBS è andato in onda uno spot televisivo che ha unito realismo e finzione, come potete ammirare qui in alto.

Transformers: Il risveglio arriverà al cinema il 9 giugno 2023. Nel cast troviamo Anthony Ramos, Dominiquie Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen e Ron Perlman (doppiatore di Optimus Primal).

Cosa ne pensate e quanto attendete Transformers: Il risveglio? Lasciate un commento!